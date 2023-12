Når trendy merker lanserer fantastiske kolleksjoner til jul

I løpet av årets sluttferier utforsker luksusmerker nytt territorium ved å gi ut produkter som avviker fra deres kjerneproduktlinje, noen ganger gjennom samarbeid. Dermed viser de sin evne til å tilpasse kunnskapen sin og kopiere universet sitt til andre regioner.

Bulgari x Gran Turismo

kom ute I 1998 ble å se Bulgaria Aluminium Det elegante sportstøyet etablerte seg raskte Som en klassisk klokke. I 2023 tar Bulgari ut på bilbanene med en versjon av modellen av der Bulgari Aluminium Vision GT I samarbeid med det populære bilsimuleringsspillet Gran Turismo.

Bulgari x Gran Turismo Klokke – Bulgari

TidslinjeKlokke Tilgjengelig i to modeller Og laget av materialer inspirert av bilverdenen: aluminium og gummi. En hånd – backup Og helt svart horn Lag smykker, Med frontlysdetalj uNei Sort og gul urskive.

Med dette samarbeidet har A Konseptbil Bulgari Aluminium Vision GT er designet for å delta i løp i Gran Turismo-spillet. Først Og en unik bil laget av en urmaker Selve modellen av denne bilen er kun en utstillingsmodell.

Bulgari x Gran Turismo Concept Car – Bulgari

LTil dette produseres klokken i et begrenset opplag på 1200 eksemplarer Med antrasitt urskive Gule symboler Og 500 stykker En svigerpersonn gulsvarte tellere. 5 for begge modellene.200 Euro og vil være tilgjengelig i Bulgari-butikken som ligger på Place Vendôme fra 3. desember. å gi hvor mye å gjøre lidenskap for Videospill og enn kjøretøy ForbinderVelgere av vakre åserRes.



Bolto

x Giorgio Armani

Samarbeider med merkevaren Armanie Mote for hunder Bolto Å forestille seg en kapsel klær og gjenstander For hunderasen.

Bolto x Giorgio Armani – Giorgio Armani

Kåpe, genser men seng, reisematteHalsbånd, sele og bånd Fra edle materialer (skinn, fløyel, etc.) Bygg hele denne pakken. Nesten alle brikkene er merket med Giorgio Armani-logoen, som endres Her i papirutgaves. Full linje tilgjengelig I Mange Farges og materialer For hunder i alle størrelser.

Utgitt i Collection Preview På Giorgio Armani-butikkene i Milano og Roma i begynnelsen av desember, der Renessanse og på luksushusets hjemmeside i Italia. Etter det vil den være tilgjengelig i noen butikker rundt om i verden 2024.

Skrive ut

Aricato x er åpenbart

Skrive ut Aricato Samarbeide med merkevarenHøyttalers Gjennomsiktig designBlanding aiNSI ble lagetBitterhetKnapphet og omkrets.

Frimodig foredragsholder x Axel Aricato – Axel Aricato

Utgitt i begrenset opplag, «Solo høyttaler»«Øst Laget av resirkulerte sneakersåler. Tekniske team samlet inn hvite gummibunner fra produksjonsfabrikker, makulerte dem og skapte deretter «skinnet» til høyttaleren. Sistnevnte er designet med tanke på holdbarhet. Dette lar brukeren oppdatereR eller endretR Deler av høyttaleren blir defekt så mange ganger som mulig. Når det gjelder utformingen av enheten, minner den om Axels skandinaviske røtter AricatoMinimal stil og monokromatisk hvit farge.

De er ledsaget av et par hvite hansker og en manual som beskriver enhetens designprosess. Soul-høyttaleren vil være tilgjengelig fra 4. desember 2023 i et begrenset opplag på 20 stykker for 1500 euro på nett og i utvalgte Axel-butikker Aricato.

Louis Vuitton og kunst

bord

Det franske luksushuset slipper en kolleksjon med servise som samler tallerkener, serveringsfat, kaffekopper, dekkebrikker, karafler og annet bordtilbehør for en komplett borddekning.

«Monogram Flower Tile» Collection – Instagram Louis Vuitton

tittel «Monogram Blomst løpe»Dette utvalget av servise er laget utelukkende av Limoges porselen.

Linjene i dette bordsettet er raffinert med basisfarger av elfenbenshvitt og blått som finnes i mønstre. Monogrammer.

For å komplettere serviset inneholder kolleksjonen også glass «Twist». De er skåret i en blomsterlignende spiralform, og minner dermed om merkets ikoniske monogram. Brillene er laget av krystaller og finnes i flere farger: rav, safirblå, smaragdgrønn og venetiansk rubinrød. Kolleksjonen tilbyr også karafler laget av Murano-glass av den italienske glassmesteren Simone Zenedis.

Hele kolleksjonen er tilgjengelig på Louis Vuitton-nettstedet, med priser som varierer fra €180 til €490 for et sett med to små paletter. euro Til karaffelen.