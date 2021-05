Når vil det skje i Mexico, og hvorfor vil det være den lengste dagen i året?

I Mexico vil 20. juni være den lengste dagen i året og også den korteste natten. Og det er at sommersolverv på den datoen vil finne sted på den nordlige halvkule, et astronomisk fenomen som vil avslutte våren og markere begynnelsen på den nye sesongen.

Ifølge Institute of Astronomy of the National University of Mexico (UNAM), vil den astronomiske hendelsen finne sted spesielt klokken 21:32 sentral tid.

På grunn av vippingen på jordaksen, vil den nordpolen på planeten vår peke mer direkte mot solen enn på noe annet tidspunkt i 2021, noe som fører til sommersolverv i den nordlige regionen. Men hva er denne hendelsen spesifikt, og hvorfor påvirker den lengden på dager og netter?

Sommersolverv

Jordens akse er en tenkt pol som krysser planeten vår fra topp til bunn. Som vi vet, slår vår verden på den imaginære linjen og fullfører en revolusjon på 24 timer; Og så går dagene og nettene.

I følge NASA er Jordas akse alltid skrånende 23,5 ° i forhold til Solen. Denne posisjonen fører til at mengden sollys som planeten vår får, er forskjellig i hver region når jorden beveger seg gjennom sin bane.

Når nordpolen peker mot solen, vipper sørpolen automatisk i motsatt retning. Dette gjør sommerstart på vår halvkule og vinter på den sørlige halvkule.

“I løpet av sommeren lener nordpolen seg mot solen og sørpolen lener seg bort fra solen. Den nordlige sommersolverv er en tid da Jordens nordpol peker mer direkte mot solen enn noen annen tid på året, ”forklarer NASA.

20. juni når nordpolen sin maksimale tilbøyelighet mot solen, dagen vil være den lengste av året og natten, den korteste. Dette innebærer imidlertid ikke at det vil være den varmeste dagen i 2021 på halvkule. Selv om jorden vil absorbere mye sollys i løpet av sommersolverv, tar det tid for havene å varme seg opp, så temperaturforskjellen begynner å bli verdsatt uker senere, mellom juli og august.

“Havene tar tid å varme seg opp og holde seg kalde, noe som har en moderat innflytelse på temperaturvariasjoner,” forklarer den amerikanske romfartsorganisasjonen på sitt nettsted.

Det betyr heller ikke at vår verden er nærmere Sola. Faktisk når Jorden det punktet for sin bane nærmest Sola i januar.

“Jorden er nærmest solen mellom 3. og 5. januar. Forskjellen er en liten prosentandel av avstand, for liten til å bli sett ”, indikerte NASA.

Sommersolhverv på den nordlige halvkule innebærer bare at dette området av jorden er mer tilbøyelig til solen. Av den grunn mottar den mer sollys og temperaturen stiger etter hvert som ukene går. Dette betyr at polarsirkelen alltid er opplyst i løpet av den boreale sommeren 24 timer i døgnet, og at den i land som Finland og Norge gryer tidlig og blir mørkt veldig sent og registrerer noen timer mørke.