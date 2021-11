Når vindene på Mars lar deg kjenne undergrunnen din

InSight-oppdraget ble sendt til Mars i 2018 med et veldig spesifikt mål: å undersøke det indre av den røde planeten. Og overraskende nok er det blant annet en analyse av vibrasjonene som induseres av vindene. Forskerne tilbyr oss nå, basert på disse dataene, et ganske detaljert kart over Mars-undergrunnen.

[EN VIDÉO] Mars InSight: en geofysiker på Mars Lansert i mai 2018 og installert på Mars i november, må InSight-landeren utforske den røde planetens mindre kjente miljø: undergrunnen, ned til kjernen. Takket være sofistikerte instrumenter, inkludert et seismometer og en 15-fots drill, har du nok til å hjelpe oss bedre å forstå vår lille nabo.

Mars, den røde planeten. Intriger etterforskere. Får fansen til å drømme. Og de siste årene har en lang rekke vitenskapsoppdrag dratt ut for å møte dem. De fløy over henne. De har blitt satt i bane rundt den. Eller den har landet på bakken din. Tilbake til jorden et vell av informasjon omstemning eller overflaten til Mars. Men InSight-oppdrag, som landet på siden avElysium Planitia, et vulkansk område som ligger iEcuador på planeten, er den første som interesserer seg spesielt for undergrunnen.

Takket være din seismometer ombord, Instrument Seks for Seismisk eksperiment for indre strukturInSight har allerede gitt forskere en idé om størrelsen og sammensetningen av den røde planetens kjerne. Men også av dens natur Frakk og tykkelsen på din Cortex. I dag, forskere fra Swiss Federal Institute of Technology i Zürich (Sveits) viser hvordan de, ved å spore etterklang av vindlyd i lag med jord og stein, kan spesifisere hva de første to hundre meterne av Mars-skorpen er laget av.

Teknikken de brukte ble utviklet for ganske jordiske formål. For å studere underjordiske strukturer i regioner med risiko for seismisk aktivitet. I vår gode gamle Blå planetja, havene, men også ventilerHold bakken riste Og de svake idiotene det seismologer De kan måle takket være at deres mest sensitive instrumenter utgjør spor etter det som skjer i kjelleren.

Overraskende detaljer

På Mars er det ingen hav. En veldig dempet atmosfære. Altså med lite vind. Og en enkelt målestasjon, den InSight-oppdrag. Imidlertid har landerlogger nettopp avslørt noen forbløffende detaljer om Mars-undergrunnen, med en Vedtak en meter nær overflaten og noen titalls meter dypere.

Kartleggingen etablert av forskerne avslører et uventet lag 30 til 40 meter høyt. sediment. Dens opprinnelse gjenstår å fastslå. Dette laget er omgitt av tykke avleiringer av gjøre størknet. Alt dekket med et lag på cirka tre meter regolit sand. Og antyder at historien omElysium Planitia kunne vært mer forstyrret enn astronomer Jeg trodde det ikke før da.

Takket være tidligere studier på kratere i nærheten, har forskere fastslått at lavalagene dateres til rundt 1,7 milliarder, midt i en ganske rolig, kald og tørr periode på Mars, og 3,6 milliarder år, i en periode med sterk Vulkanisk aktivitet. Over det yngre lavalaget, like under overflateregolitten, er det også et steinlag som er omtrent 15 meter tykt. Den ble sannsynligvis løftet fra Mars-overflaten av et meteorittnedslag.

Nå håper forskerne at de kan bruke teknikken sin til å utforske undergrunnen til Mars dypere. Helt til de første kilometerne av Mars-skorpen.

