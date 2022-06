Naraka Bladepoint Xbox utgivelsesdato, når kommer spillet ut på One og Series X? – Breakflip

Naraka Bladepoint vil snart være tilgjengelig på Xbox One og Series X/S-konsoller, men når kommer den ut? Vi gir deg svaret.

Narakas sverdspiss, den kampsportbaserte Battle Royale er tilgjengelig fra 11. august 2022 på PC. Men under Xbox Game Showcase 12. juni, der titler som Redfall eller minecraft legender ble vist, ble vi behandlet på kunngjøringen om spillets ankomst på Xbox-konsoller.

Siden denne kunngjøringen har noen lurt på når Naraka Bladepoint vil bli utgitt på Xbox One og Xbox Series X/S, og i så fall ble svaret gitt under traileren og det vil være 23. juni.

Hva er utgivelsesdatoen for Naraka Bladepoint på Xbox-konsoller?

Hvis du vil vite hva som er utgivelsesdatoen til Naraka Bladepoint på Xbox One og Xbox Series X/S, ja, svaret ble gitt under Xbox Game Showcase og Det blir 23. juni. Denne datoen ble også kommunisert på slutten av traileren som ble sendt under denne Xbox-konferansen.

Spillet vil være tilgjengelig gratis for alle Xbox Game Pass-abonnenter. PC, Xbox og Ultimate som forklart under trailerstrømmen som er synlig ovenfor, samt andre forventede spill som rød høst Hvor persona 5 kongelig. Mens vi venter på å kunne spille Battle Royale på Xbox-konsollen, minner vi deg på at Naraka Bladepoint vil bli utgitt 23. juni på Xbox One, Xbox Series X og Xbox Series S.