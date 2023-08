NaS, Lauryn Hill, Snoop Dogg, Run-DMC, Wu-Tang Clan, Lil Wayne og flere legender samles i New York for å feire 50 år med hiphop (VIDEO)

I mer enn åtte timer feiret både New Yorkere og turister fem tiår med musikk født 11. august 1973, hvis enorme innflytelse ville forstyrre kulturen og musikkindustrien.

I første etasje i HLM-bygningen på 1520 Sedgwick Avenue i Bronx, Clive Campbell, innoverer DJ Cool Herc, en jamaicansk DJ,: Ved å snurre en enkelt plate på to platespillere isolerer han sekvenser av beats. og perkusjonsinstrumenter og få dem til å henge på høyttalerne, og introdusere «breakbeat», et essensielt element i hiphop.

Under maratonkonserten som startet like etter klokken 01.00, fulgte Run-TMC og dens hitlåter som «It’s Tricky» hverandre og samlet skrikene fra det henrykte publikummet.

En annen veteran, NaS, spilte en rekke hits fra debutalbumet sitt, «Illmatic», inkludert «The World Is Yours» og «NY State of Mind». Et brøl brøt ut fra mengden da New York-ikonet avsluttet settet hennes ved å invitere Lauryn Hill på scenen til å synge «If I Ruled the World (Imagine That)» og hennes egen singel, «Too Wop (That Thing).» )» og hans «Killing Me Softly» fremførte først med Fujis.

Snoop Dogg valgte noen av fanfavorittene sine som «The Next Episode», «Nuthin» But a «G» Thong» og «Gin and Juice».

Medlemmer av Lil Wayne, The Sugarhill Gang, Wu-Tong Clan og Ice Cube var en del av showet, samt Melle Mel eller Scorpio med Grandmaster Cass.

«Jeg tror hip-hop virkelig ga en stemme til folk som ikke var der til å begynne med,» oppsummerte Antoine Grassley, som er spesielt fra Chicago.

Konserten var kulminasjonen av en rekke arrangementer som førte til mange kulturelle initiativ gjennom hele New York-sommeren (graffiti- eller breakdance-økter, «blokkfester», konserter…).

For noen kritikere og fans virker det litt vilkårlig å gi en offisiell dato for fødselen av en allerede eksisterende musikalsk stil før 11. august 1973. Men kanskje ingen annen musikksjanger fortjener å feire sin fødsel. I flere tiår har hiphop blitt utskjelt, ignorert og sensurert av en bransje den har vært med på å forme, med rappere som har skapt store hits og påvirket alt fra musikk til mote, språk og dans.

Mens livet i New York var hardt og voldelig, ga de første «svarte festene», feiringen, unge afroamerikanere en sjanse til å unnslippe fattigdom og diskriminering. Hip-hop har siden spredt seg til de fire hjørnene av planeten og de fleste land har nå sin egen scene.