NASA advarer: En «farlig» asteroide vil «beite» jorden på Halloween

Like høy som den høyeste skyskraperen i verden, er hastigheten 6 ganger raskere enn lyden.

Denne tirsdagen 1. november kl Asteroide «Farlig potensial» Nærmer seg størrelsen på den høyeste skyskraperen i verden Jord…. samme dagHalloween ! Selv ikke regissør James Cameron trodde det. Spøk til side, det er eksepsjonelt og veldig imponerende. Men med fare for å villede noen, er det ikke noe farlig med det.

Vi sees om 100 år

Faktisk er alt et spørsmål om tittel og kvalitet. for det NASA, «Enhver stor kropp innenfor 4,65 millioner miles (7,5 millioner km) fra planeten vår anses som «farlig'». Slik er det 2022 RM4, som vil passere 2,3 millioner kilometer (6 ganger jord-måne-avstanden) fra jorden på tirsdag med en hastighet på 85 000 km/t (68 ganger lydens hastighet). Det er «Ved kosmiske avstander, den tynneste kanten»Forklare space.com. En asteroide hvis diameter er estimert til 330 til 740 meter er rett under Burj Khalifa i Dubai, den høyeste bygningen i verden (828 meter).

Ingen bekymringer da. For å konkludere, det er gode nyheter fra NASA: det er ingen risiko for en katastrofal kollisjon de neste 100 årene.