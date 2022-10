NASA avslører fantastiske bilder av det største nye krateret observert på Mars på 16 år (video)

NASA-forskere avslører bilder av «det nye største nedslagskrateret» observert på Mars under det 16 år lange Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) oppdraget. «I dette HiRISE-bildet er det umiddelbart klart at dette er det største nye krateret vi noen gang har sett. Det er omtrent 150 meter bredt, eller omtrent to byblokker. Og selv om meteorer treffer planeten permanent, er dette krateret mer enn ti ganger større enn de typiske nye kratrene vi ser dannes på Mars.»detaljer Ingrid Daubar, fra InSight-oppdraget.

Meteoritten som forårsaket krateret i desember 2021 avslørte isbiter på størrelse med stein på planetens landskap. «Evnen til å vite hva som skjedde, når og hvilken aktivitet som skjedde, samt det største nedslagskrateret, er to store funn»sier vitenskapsmann Liliya Posiolova.

«InSight, et utrolig vellykket oppdrag som tillot oss å lære mye om jordskorpen og indre av Mars, og mer. (…) Dessverre nærmer vi oss slutten av InSight-oppdraget, men for et flott vitenskapelig resultat å fullføre. Jeg mener, bokstavelig talt ta av med et smell.»legger Lori Glaze, direktør for NASAs Planetary Science Division, til.