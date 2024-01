NASA avslutter sitt helikopteroppdrag til Mars

«Det oppfinnsomhet har oppnådd går langt utover det vi trodde var mulig,» understreket NASA-sjef Bill Nelson i en video. Helikopteret «banet vei for fremtidige flyvninger i vårt solsystem.»

I 2021 ble Ingenuity den første drevne enheten som flyr på en annen planet.

Under sin 72. flytur forrige uke nådde helikopteret en høyde på 12 meter, men kommunikasjonen ble brått avbrutt kort før landing.

Den ble til slutt restaurert, men NASA-team kunne observere skade på et rotorblad noen dager senere. «Vi ser på muligheten for at bladet traff bakken,» sa Bill Nelson.

NASA mistet kontakten med helikopteret sitt på Mars: hva skjer?

Helikopteret er «ikke lenger i stand til å fly», bekreftet NASA i en pressemelding, som spesifiserer at årsakene til kommunikasjonsavbruddet fortsatt studeres.

Oppfinnsomhet var opprinnelig bare planlagt å ta av fem ganger, men oppdraget overgikk alle forventninger.

Totalt reiste helikopteret rundt 17 kilometer og fløy i 24 meters høyde.

Han hadde kommet til Mars med Perseverance-roveren, hvis oppgave er å finne spor etter eldgammelt mikrobielt liv på Mars. På denne måten var han i stand til å spille rollen som luftspeider for å hjelpe kameraten på hjul.

Dens levetid er bemerkelsesverdig, spesielt vel vitende om at den måtte overleve de iskalde marsnettene, og varme seg selv takket være solcellepanelene som ladet batteriene i løpet av dagen.