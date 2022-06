NASA fanger i bilder utbruddet av denne undervannsvulkanen som er hjemsted for haier

© Alex DeCiccio / Wikimedia Commons

Nye NASA-satellittbilder avslører at Salomonøyenes Kavachi-vulkan har hatt utbrudd. To arter haier lever ikke langt fra dette stedet.

L»NASA Earth Observatory publiserte satellittbilder av vulkanen Kavachi, en av de mest aktive i Stillehavet. som rapportert CNNDisse bildene er tatt avOperativt Earth Imager 2 fra Landsat 9-satellitten som ble skutt opp i september 2021. Bilder av denne vulkanen i utbrudd, som ligger på Salomonøyene, avslører en lang søyle med fullstendig misfarget vann.

🦈 Du har hørt om sharknado, nå gjør deg klar for sharkcano. Kavachi-vulkanen på Salomonøyene er hjemsted for to haiarter. Det er også en av de mest aktive undersjøiske vulkanene i Stillehavet, sett her bryte ut under vann av #Landsat 9.https://t.co/OoQU5hGWXQ pic.twitter.com/vEdRypzlgi —NASA Goddard (@NASAGoddard) 22. mai 2022

Ifølge amerikanske medier ligger Kavachi-vulkanen 24 km sør for Vangunu-øya. Den har til og med fått kallenavnet «Sharkcano» siden spesialister oppdaget at to haiarter lever i krateret. haier : den kamskjellerte hammerhaien og silkehaien. De kan trives i dette ekstreme miljøet hvor vannet er surt og varmt.

Til slutt, som NASA var i stand til å forklare, har Kavachi-vulkanen et utbrudd nesten kontinuerlig. Til tross for de ekstreme forholdene på stedet, er det en svært interessant grobunn for vitenskapelig forskning. Naboøya har også kallenavnet «Kavachis ovn».

