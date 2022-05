NASA forbereder seg på å teste Boeings Starliner Cruless romkapsel

Boeings CST-100 Starliner-kapsel, en dråpeformet astronautrobot, har fått flere tilbakeslag de siste årene. I 2019 mislyktes det første forsøket på å koble programvarefeil til romstasjonen. I fjor ga problemer med drivstoffventilen ytterligere ni måneders forsinkelse.

6:54 pm EDT (2254 GMT) Torsdag på NASAs Kennedy Space Center i Florida for å skyte opp enda et missil inn i Starliner-romstasjonen, uten astronauter. Den prøver å komme seg etter den pågående krisen i luftfartssektoren og andre steder i luftfarts- og forsvarssektoren.

«Vi ville ikke vært her nå hvis vi ikke hadde tillit til suksessen til dette oppdraget,» sa Butch Wilmore, en NASA-astronaut som sannsynligvis vil utføre Starliners første mannskapsflyvning på et romfartøy, til journalister onsdag. «Vi er klare. Dette romfartøyet er klart».

«Lagene har jobbet veldig hardt for å forberede seg på dette,» sa Kathy Luthor, leder for NASAs romfart, og la merke til at Starliner var et testoppdrag. «Vi lærte mye i den første ubeskårede demoen (i 2019). Vi kommer til å lære mye av den andre demoen.»

Fjorårets ventilproblemer førte til at Boeing tilbyr midlertidige rettelser for denne ukens arbeid, sa selskapets tjenestemenn tirsdag, og la til at langsiktige rettelser vil bli implementert etter arbeidet. Reuters rapporterte forrige uke at problemet hadde utløst en tvist med en av Boeings nøkkelleverandører for Starliner.

Starliner vil forsøke å koble seg til romstasjonen på fredag ​​og tilbringe fire til fem dager koblet til orbitalutposten før de returnerer til jorden. Hvis alt går som planlagt, kan Starliner lansere sine første astronauter til høsten, selv om NASA-tjenestemenn advarer om at det kan bli forsinket.

Butch og NASA-astronaut Mike Finke, to av NASAs 44 aktive astronauter, ble tildelt neste gruppeprøveflyging. Men NASA-tjenestemenn, motvillige til å knytte de to astronautene til et fly med en usikker lanseringsdato, sa onsdag at oppdraget kunne frakte minst to av de fire astronautene for å teste Starliner.

Boeing betalte 595 millioner dollar for kapselfeilen i 2019 på grunn av Starliner-forsinkelser og tekniske tilbakeslag. Romfartøyet ble bygget under NASAs fastprisavtale på 4,5 milliarder dollar. Konkurrent Elon Musks SpaceX, for å gi den amerikanske romfartsorganisasjonen to alternative ruter for astronauter til romstasjonen.