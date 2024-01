NASA har koblet seg på nytt med helikopteret sitt på Mars

NASA har reetablert kommunikasjonen med Ingenuity, et lite helikopter på Mars, kunngjorde romfartsorganisasjonen lørdag etter et uventet sammenbrudd som vakte frykt for slutten av motoren.

Et helikopter som ser ut som en gigantisk drone vil bli den første motoriserte enheten som flyr på en annen planet i 2021.

Han ankom Mars med Perseverance-roveren, hvis oppgave var å videresende data mellom helikopteret og Jorden og lete etter spor etter gammelt liv på Mars.

Kommunikasjonen mellom helikopteret og roveren mistet plutselig torsdag under Ingenuitys 72. flyging.

«Gode nyheter i dag», skrev NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL), som er ansvarlig for motoren, på X (tidligere Twitter) på slutten av dagen lørdag.

Kommunikasjon med helikopteret ble etablert ved å kommandere Perseverance til å «gjennomføre lange lytteøkter for å få et signal om etterretning,» sa selskapet.

Teamet som er ansvarlig for helikopteret «undersøker nye data for bedre å forstå det uventede kommunikasjonsavbruddet under Flight 72,» la han til.

NASA har tidligere forklart at Jupiter-flyvningen var ment å «sjekke helikopterets systemer etter en tidligere enn planlagt landing under en tidligere flytur.»

Oppfinnsomhet nådde en høyde på 12 meter, forklarte NASA i en pressemelding fredag ​​kveld, men «under nedstigningen ble kommunikasjonen mellom helikopteret og roveren avsluttet før landing».

NASA har allerede midlertidig mistet kontakten med helikopteret, inkludert i rundt to måneder i fjor.

Oppfinnsomhet, som bare veier 1,8 kg, skulle først bare lanseres fem ganger, men oppdraget overgikk alle forventninger.

Totalt reiste helikopteret rundt 17 kilometer og fløy opp til en høyde på 24 meter.

Levetiden er bemerkelsesverdig, spesielt å vite at den må overleve frysende tirsdagskvelder takket være solcellepaneler som lader batteriene i løpet av dagen.

Han jobbet flittig og oppførte seg som en luftspeider for å hjelpe hjulkameraten med å lete etter mulige tegn på eldgammelt mikrobielt liv.