NASA har nettopp oppdaget et supersonisk sort hull som lager stjerner

Dette enorme monsteret, hvis masse er 20 millioner ganger solens masse, slippes løs i det interstellare vakuumet, og kolliderer med gasskyer i sin vei.

Gitt de enorme kreftene som spiller, blir denne gassen et spor av stjerner, som ble oppdaget av NASAs Hubble-romteleskop.

«Vi tror vi ser et spor bak det sorte hullet der gass avkjøles og kan danne stjerner,» sa Yale University-forsker Pieter van Dokkum i en uttalelse. «Det vi ser er ettervirkningene. Som kjølvannet til et skip, ser vi kjølvannet til det sorte hullet.»

Forskerne tror at gassen sannsynligvis varmes opp fra kollisjonen med det sorte hullet, for så å avkjøles etter at den har passert, noe som gir opphav til stjernene sett i veien.

NASA deler lyder av sorte hull på Twitter: «Ser ut som hundrevis av torturerte sjeler ble dratt under en ildpøl»

«Gassen foran den blir truffet av den svært høyhastighets supersoniske innvirkningen fra det sorte hullet,» sa van Dokkum.

For oss, stakkars mennesker, er det ingen risiko for å bli svelget av dette enorme himmelobjektet, ifølge forskerne som er ansvarlige for denne oppdagelsen. Alt dette skjedde i verdensrommet og for lenge siden, da universet var halvparten av sin nåværende alder.

Vi ser dette fenomenet i dag fordi lys tok lang tid å nå oss.

Denne oppdagelsen ble gjort ved et uhell, ifølge Mr. van Dokkum ved å bruke Hubble-teleskopet.