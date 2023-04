NASA hører merkelig sang om jord og sol

Du kan også være interessert [EN VIDÉO] Sounds of Space Sounds of Space: Denne overskriften fra Space Magazine (på Euronews) får deg til å høre…

«I verdensrommet kan ingen høre deg skrike.» Vi kjenner alle denne kroken. atAlien, 8e Passasjerer. En vitenskapsbasert krok. Fordi lyd ikke kan reise i rommets vakuum. Likevel ber NASA oss i dag om å låne et øre til å høre sangen til solen og jorden. Som en del av et samfunnsvitenskapelig prosjekt kalt HARP ((Heliophysics Applied: Vibrations in Plasma).

Hvordan er det mulig? Fordi rommet mellom sola og jorda ikke er helt tomt. Den er også fylt med en suppe av ladede partikler. Plasma blåst av solvinden. Når den møter magnetfeltet rundt planeten vår, vibrerer linjene. Som de plukkede strengene til en harpe. Men symfonien som er skapt på denne måten har en frekvens som er for lav til at ørene våre kan høre.

Det menneskelige øret lytter til rommet

Siden 2007 har fem NASA-satellitter av THEMIS-oppdraget – for Tidshistorie for hendelser og interaksjoner i makroskala under substormer – Registrer luten til jordens magnetosfære. Forskere har nå konvertert disse ultralavfrekvente bølgene til lyder vi kan høre. Lydene skjuler utvilsomt viktig informasjon om rommiljøet nær jorden og vårt forhold til solen vår.

«Menneskelig hørsel er et utrolig instrumentMartin Archer, medlem av harpegruppen ved Imperial College London (UK), forklarer. NASA pressemelding. Fra fødselen er vi opplært til å gjenkjenne mønstre og plukke ut ulike lydkilder. Vi kan naturligvis gjøre noen ganske sprø analyser som overgår til og med noen av våre mest avanserte dataalgoritmer.» Under det siste prosjektet brukte elever på videregående allerede data fra NOAA-satellitter (National Oceanic and Atmospheric Society), et nytt plasmabølgemønster relatert til solstormer. Ved å åpne Harps data for verden, for svært forskjellige ører, håper forskerne å oppdage ting de aldri trodde var mulig før.

Å delta i eventyret