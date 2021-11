NASA lanserer romfartøy for å avlede asteroidebane for å beskytte menneskeheten (live video)

Oppdraget, kjent som DART, ble skutt opp fra Vandenberg-basen i California på en SpaceX Falcon 9-rakett.







Av Belga

Lagt ut 24.11.2021 kl. 07:35 Studietid: 2 minutter



CDet er en Hollywood-verdig scene, men veldig ekte. NASA forsøkte tirsdag å avspore sitt første defensive oppdrag fra California i USA.

Oppdraget til den amerikanske romfartsorganisasjonen DART (Dart på engelsk), tok av fra Vandenberg-basen på SpaceX Falcon 9-raketten klokken 6:21 GMT (7:21 belgisk tid), ifølge bilder utgitt direkte av NASA.







Målet er dobbelt så stort: ​​først en stor asteroide, Didymus, som er 780 meter i diameter og i bane rundt den, en måne, Dimaros, 160 meter i diameter. Det er på denne månen at skipet, hundre ganger mindre enn det, vil komme for å fullføre kappløpet med en hastighet på 24 000 km i timen.

Påvirkningsplanlegging tonn og tonn materiale. Men “det kommer ikke til å ødelegge asteroiden. Dette kommer til å gi et lite kick,” forklarte Nancy Sabot, fra Johns Hopkins University Laboratory of Applied Physics, som jobber med NASA. Dermed, forklarte han, ville banen til den største asteroiden bli redusert med «omtrent 1 %». På denne måten, “Hvis en dag en asteroide blir funnet i veien for kollisjon med jorden […] Vi har en ide om hvor mye kraft denne asteroiden trenger for å gå glipp av Jorden, sa Andy Cheng fra Johns Hopkins University.

Han la til at asteroiden Didymus ‘bane rundt solen ville bli litt endret på grunn av dens gravitasjonsforhold til månen.

Sistnevnte opplyser at Royal Observatory of Belgium er involvert i dette arbeidet. Laboratorieforskere vil delta i DART-databehandling.

Å analysere dataene fra dette oppdraget vil tillate oss å utforske den indre strukturen til asteroider som en del av de europeiske programmene PIONEERS (planetariske instrumenter basert på optiske teknologier for en innovativ europeisk studie ved bruk av rotasjonsseismografi) og NEO-MAPP (Near-Earth Material Modeling) . ) Og nyttelast for sikkerheten) Vakttårnet bidrar til dette. DARTs erfaring vil gjøre dem i stand til bedre å forberede neste oppgave, Hera, som skal bære GRASS gravimeter, som ble utviklet av Aeronautics i samarbeid med sin spanske industripartner EMXYS.