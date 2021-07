NASA løser 40-årig mysterium om Jupiters røntgenuroraer, Science News

Hvis du drar til skandinaviske land (Norge, Sverige), vil du kunne se auroras fascinerende skjønnhet. Det vakre fenomenet tiltrekker seg tusenvis av turister til denne regionen.

Jupiter har også nordlys! Den enorme gassformede planeten viser nordlys nær begge polene. Men det er mer.

Jupiters nordlys avgir røntgenstråler. I flere tiår har forskere undret seg over årsaken bak disse røntgenutslippene fra visuell prosessering. NASA har løst det mysteriet nå.

National Aeronautics and Space Association (NASA) har publisert et bilde på Instagram og har gjort det kjent for verden at et annet av mysteriene til Jupiter er løst.

Bildet utgitt av NASA viser den gassformede planeten i all sin prakt! Mega-stormene på planeten er tydelig synlige. Men det som er mer interessant er den lilla fargen på nordlysene sett på begge polene på planeten.

Forskere visste at nordlys er forårsaket av ioner som slår Jupiters atmosfære, men nå vet de hvordan ionene som forårsaker røntgenstråler kommer inn i planetens atmosfære.

NASA sier at ionene som er ansvarlige for røntgenutslippene “navigerer” elektromagnetiske bølger i Jupiters magnetfelt for å komme inn i planetens atmosfære.

For å komme til konklusjonen kombinerte NASA data fra Juno-oppdraget og Den europeiske romfartsorganisasjonens XMM-Newton-oppdrag.

Utvidelsen avslører tross alt sine hemmeligheter!