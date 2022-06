NASA mistet to orkan-se-satellitter under oppskytingen

(Belga) To små NASA-satellitter som skulle studere orkaner klarte ikke å nå bane på søndag på grunn av en funksjonsfeil i Astra-raketten deres kort tid etter start, sa den amerikanske romfartsorganisasjonen.

NASAs romoppskytningstjenesteprogram sa på sin offisielle Twitter-konto at «etter en nominell førstetrinnsflyvning, stengte det øvre nivået av raketten for tidlig og TROPICS klarte ikke å levere CubeSats i bane.» Før utgivelsen beskrev NASA TROPICS CubeSats som en samling av seks «showbox»-satellitter som ville «studere dannelsen og utviklingen av tropiske sykloner og gjøre flere observasjoner enn det er mulig med meteorologiske satellitter.» Astra mottok en kontrakt på 7,95 millioner dollar fra NASA i februar 2021 for tre missiler, hver med et par TROPICS-satellitter. I håp om å spille en nøkkelrolle i markedet for oppskyting av små satellitter, lover Astra å skyte opp mer fleksibelt enn selskaper som bruker store raketter som SpaceX og Arianespace. Men oppstarten sto overfor en rekke problemer da den ikke klarte å nå sin totrinns rakettbane. I februar klarte ikke et annet NASA CubeSat-oppdrag å nå Astras bane på andre nivå. «Vi beklager at vi ikke kunne levere de to første TROPICS-satellittene,» tvitret Astra-sjef Chris Kemp. «Ingenting er viktigere for teamet vårt enn tilliten til kundene våre og den vellykkede leveringen av de gjenværende TROPICS-satellittene,» la han til.