NASA og Boeing forventer første bemannede Starliner-fly i juli

CST-100 Starliner-oppdraget forventes ikke å fortsette før 21. juli, sa tjenestemenn fra begge enheter. «Vi diskuterte og bestemte at det beste oppskytingsforsøket ikke ville være før 21. juli» for den bemannede testflygingen, sa Steve Stich, NASAs bemannede kommersielle programleder, til journalister. Den amerikanske romfartsorganisasjonen ønsker å montere et andre transportmiddel til ISS for sine astronauter, med SpaceX-kapselen allerede i bruk. Men Boeing led en rekke tilbakeslag som forsinket planen betydelig, inkludert en mislykket testflyging i 2019. Selskapet lyktes endelig i mai 2022 å nå ISS for første gang, uten mannskap om bord. Boeing hadde håpet å kunne foreta sitt første bemannede fly i 2022, før det først ble utsatt til februar 2023 og deretter til april. «Vi er ganske sikre på den datoen» 21. juli, sa Mark Nappi, Starliner-programleder i Boeing. Starliner-kapselen vil frakte to NASA-astronauter, Barry Wilmore og Sunita Williams, til ISS, hvor de forventes å oppholde seg i minst åtte dager. Oppskytingen vil bli utført med en Atlas V-rakett (produsert av United Launch Alliance-konsortiet) fra Cape Canaveral i Florida. Hvis oppdraget er vellykket, vil Boeing-kapselen endelig kunne sertifiseres og begynne sine operative flyvninger, på en dato som ennå ikke er bestemt. (belgisk)