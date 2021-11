NASA ønsker å bygge atomreaktorer på månen om 10 år

NASA har nettopp lansert en utlysning for prosjekter for å levere strøm til sin fremtidige månebase. De mest lovende forslagene må velges ut før februar 2022.

“Hvis noen har en god idé om hvordan man kan sette et atomkraftverk på månen, er den amerikanske regjeringen interessert,” melder AP News. NASA planlegger å bruke kjernefysisk fisjon for å levere strøm til sin fremtidige månebase. På denne måten vil du kunne betjene de ulike enhetene på stedet, for eksempel luftrenseanlegg. For øyeblikket er solcellepaneler tilstrekkelig, men i optikken til en ekte koloni på Månen vil ikke energien de produserer være viktig nok.

Mini månekraftverk

I følge Science Alert vil NASA og det amerikanske energidepartementet velge ut de mest lovende forslagene innen utgangen av februar 2022 og deretter bidra til å utvikle disse konseptene over en 12-måneders periode. Designet og konstruksjonen av en atomreaktor «kvalifisert for romfart» vil bli lansert, og et demonstrasjonsoppdrag vil bli utført, om mulig i løpet av det neste tiåret, melder det australske vitenskapsnettstedet.

Faktisk er de mini månekraftverk som til slutt må produsere minst 40 kilowatt energi. Dette er nok energi til å drive «omtrent 30 hjem i ti år» og bør muliggjøre en varig månetilstedeværelse, men også til en dag å tillate «utforskningen og til og med koloniseringen av Mars», sier Science Alert.

