NASA prøver å roe ned spillet etter de faste kunngjøringene fra direktøren for Roscosmos

Russisk-amerikanske spenninger bryter ut i Ukraina midt i krig. For noen dager siden kunngjorde president Joe Biden at han svekker den russiske romfartsindustrien ved å forby import av alle høyteknologiske komponenter produsert i USA til Russland. Etter disse rapportene, Dmitry RokosinPresident for den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, Truet Den internasjonale romstasjonens navigasjon og veiledning må forlates, spesielt gjennom utviklingen av det russiske lasteskipet, som mekanisk vil endre stasjonens bane og føre til krasj på jorden.

Overfor disse aggressive kommentarene ønsker NASA å spille deeskaleringskortet: «The State Space Agency fortsetter å samarbeide med alle internasjonale partnere, inkludert Roscosmos, for å beskytte NASAs internasjonale romstasjonsoperasjoner.»Det sier en talsmann for byrået. Joshua Pinch. «Nye eksportkontrolltiltak vil fortsette å muliggjøre amerikansk-russisk sivilt romsamarbeid. Det er ikke planlagt noen endring i byråets støtte til nåværende bane- og bakkeoperasjoner.».

Den gjør det derfor klart at det ikke er snakk om å kutte samarbeidet med russisk side for sin del, til tross for det amerikanske romfartsorganisasjonens forbud mot eksport til Russland. Betyr dette at romfartsindustrien (relativt) kan beskyttes mot USA-pålagte restriksjoner? Foreløpig er det veldig vanskelig å se klarere …