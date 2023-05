NASA registrerer dataoverføringshastigheten mellom verdensrommet og jorden

Den 28. april doblet den amerikanske romfartsorganisasjonen ganske enkelt rekorden for dataoverføringshastighet for en optisk kobling mellom en satellitt i bane og Jorden. Den aktuelle satellitten, PTD-3 (for Pathfinder Technology Demonstrator 3), har faktisk nådd 200 Gbps, og slo den forrige rekorden på 100 Gbps i juni 2022. Denne bragden ble oppnådd ved hjelp av laserstråleteknologi i forbindelse med TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD)-systemet, som muliggjør høyhastighetstilkobling. Den kan overføre flere terabyte med data til jorden i løpet av en seks-minutters tur via en bakkestasjon.

Oppnådde hastigheter på opptil 200 Gbps med laserteknologi

» Å nå 100 Gbps i juni var fantastisk, og nå har vi doblet det «, begeistret Beth Geer, oppdragssjef ved TBIRD. Denne evnen vil endre måten vi samhandler på i rommet. Se for deg potensialet til romvitenskapelige instrumenter når de drar full nytte av fremskritt innen deteksjonshastighet og følsomhet. «. Hvis vi legger til databehandling gjennom kunstig intelligens, åpner vi nye grenser for romkommunikasjon: » Laserkommunikasjon er den manglende lenken som muliggjør fremtidige vitenskapelige oppdagelser «.

For tiden er radiobølger den vanligste teknologien som brukes av NASA for romkommunikasjon. Men med det langsiktige målet om tilstedeværelse på Månen og fremtidige oppdrag til Mars, er mer effektiv kommunikasjon nødvendig for jevne oppdragsoperasjoner og effektivt vitenskapelig arbeid.

Milepæl nådd! ✔️ Terabyte Infrared Delivery (TPIRD) nyttelast sendte 3,6 terabyte med data til jorden via laserlenker med en hastighet på 200 gigabit per sekund. 3,6 TB er mye data – nesten 1 million sanger verdt! 🎶 https://t.co/tDzQo1Ldcq pic.twitter.com/jdlTE30pzp — NASA Laser Communications (@NASALaserComm) 15. mai 2023

Høyhastighetsfunksjonene til laserkommunikasjon (også kjent som optisk kommunikasjon) gjør at flere data kan sendes med hver overføring fra verdensrommet. Mer informasjon om emner studert av et vitenskapelig instrument betyr mer data for forskere på jorden å studere. Dette vil lette oppfinnelsene som er nødvendige for å leve og arbeide i andre verdener.

PTD-3-satellitten, på størrelse med to stablede frokostblandingsbokser, er en ideell satellitt for å teste kommunikasjonsteknologier, med reduserte kostnader og størrelse. TBIRD-nyttelasten den bærer er ikke større enn en eske med vev. Enheten ble skutt opp i bane på SpaceXs Transporter-5-program fra NASAs Kennedy Space Center i Florida. Takket være TBIRDs vellykkede demonstrasjon for laserkommunikasjon, vil denne teknologien være et svært praktisk verktøy for å overføre data fra verdensrommet til bakken. Fremtidige NASA-oppdrag kan integrere denne teknologien i designet deres.