NASA-satellitt fanger et sjeldent øyeblikksbilde av tre galakser som nærmer seg (FOTO)

Det er et sjeldent bilde som NASAs Hubble-romteleskop klarte å fange: det av tre galakser som danser med hverandre. Disse, samlet kjent som NGC 7764A, er omtrent 425 millioner lysår fra Jorden i stjernebildet Phoenix.

“De to galaksene øverst til høyre i bildet ser ut til å samhandle med hverandre.NASA-astronomer kommenterte. i en pressemelding. “De lange sporene av stjerner og gass som strekker seg fra dem gjør at det ser ut som begge nettopp har blitt truffet i høy hastighet av den bowlingkuleformede galaksen nederst til venstre i bildet.“. Men ifølge forskere er det egentlig ikke en kollisjon.”Galakser kolliderer strengt tatt ikke da de består av mer tomhet enn planeter, stjerner og andre romobjekter. Snarere vil de sakte og jevnt smelte sammen for å danne en enkelt galakse.“

Astronomer markerer denne oppdagelsen med et nikk til science fiction-fans. “Ved en lykkelig tilfeldighet har den kollektive interaksjonen mellom disse galaksene fått de to i øvre høyre hjørne til å lage en form som, fra vårt solsystems perspektiv, ligner stjerneskipet kjent som USS Enterprise fra Star Trek!“