NASA-satellitt sender oppdragsdata til skyen

For å gjøre det enklere og billigere for forskere å jobbe med satellittdata, utviklet ingeniører ved NASAs Goddard Space Aviation Center datainnsamlingsprosesser og manipulering av nettverksmiljø. DAPHNE-systemet eliminerer behovet for unikt bakkestasjonsutstyr og forbedrer beregningsmulighetene ved å skyve data inn i skyen.

Data fra NASAs satellittoppdrag blir innhentet via bakkestasjonsantenner plassert i avsidesliggende områder. Mange stasjoner har spesifikk maskinvare for et program som verifiserer, analyserer og distribuerer petabytes med data under en tur. Kompleksiteten i stasjonenes krav, i følge juli-september-utgaven, gjør det dyrere å vedlikeholde og redusere størrelsen NASA OCIO IT Talk.

I følge en artikkel av Goddard Salem L-Nimri, Daphne Project Development Leaders og Steve Schrotzky, består Daphnes todelte løsning av småsporet, strømlinjeformet maskinvare og skybaserte virtuelle komponenter på stedet. Leder for avdelingen for telekommunikasjonsnett og teknologi.

Når en satellitt lander på en bakkestasjon, absorberer DAPHNE data og skyver prioritetsdata inn i skyen, der oppgavespesifikk analyse og forskning kan utføres på en tilpassbar, skalerbar struktur. I tillegg til å redusere størrelsen på oppgavespesifikk maskinvare, lagrer DAPHNE data i skyen og distribuerer dem til vitenskapsteamet. Datamaskinen overfører data ved å koble til et nærliggende skyhullnettverk, noe som også reduserer kostnadene ved en kommunikasjon og eliminerer behovet for å eie eller lease dyre nettverkstilkoblinger.

“Oppgaver kan rotere servere på få sekunder for å behandle ankomst av data med håndtrykk og dataprotokoller de trenger,” regulerer datafangst, prosessering og distribusjon, skrev ingeniørene. “Når det er gjort, frigjør Daphne disse serverne, og det er ingen økonomisk forpliktelse.”

Når dataene er tilgjengelige i skyen, kan forskere analysere den enorme mengden data fra satellittinstrumenter ved hjelp av skybasert satellittintelligens og verktøy for datautvinning. Det gir også flere samarbeidsmuligheter for skybaserte dataforskere.

Daphne er stasjonert på en bakkestasjon i Alaska og på den avsidesliggende arktiske øya Norge. Chile, Pundas Arenas og Wallops Island, w.

Forfatterne sa at DAPHNEs “virkelige innovasjon ligger i dens evne til å drive nye ideer.” “Denne organisasjonen setter nye samarbeids- og behandlingsmetoder for de som kan utvide menneskelig kunnskap.”