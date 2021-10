NASA sikter mot februar for Artemis 1, den første reisen tilbake til månen

Etter år med venting blir tidsplanen klar: NASA kunngjorde fredag ​​at den siktet februar for lanseringen av Artemis 1-oppdraget, første gang USA har returnert til måneprogrammet.

Oppdraget, planlagt til slutten av dette året, vil markere den sanne starten på Artemis-prosjektet, som vil tillate USA å returnere mennesker, inkludert den første kvinnen, til månen.

Denne første testflygingen vil bli utført uten astronaut: NASAs nye gigantiske rakett, kjent som SLS, vil skyte Orion-kapselen inn i månen før den returnerer til jorden.

“Lanseringsvinduet åpner den 12. i februar, og vår siste sjanse i februar er den 27.,” sa oppdragsleder Mike Sarafin på en pressekonferanse.

Andre utgivelsesvinduer er planlagt til mars (12. til 27.) og april (8. til 23.), om nødvendig, spesielt hvis maskinen ikke er klar i tide.

Ved Kennedy Space Center i Cape Canaveral, Florida, ble raketten over Orion fullt integrert onsdag. Den er nesten 100 meter høy.

“Dette er et veldig viktig skritt. Det viser at vi er på en hjemmeforlengelse av oppdraget,” kommenterte Mike Sarafin.

I begynnelsen av januar bringes skytteren til skytestedet for en kostymeprøve. Tankene til kjøretøyet vil fylles på og en feilaktig nedtelling vil bli foretatt.

Etter denne testen vil eksakt dato for avreise bli annonsert.

Dersom dette skjer i første halvdel av lanseringsvinduet i februar, vil arbeidet ta rundt seks uker. Men hvis det var andre halvdel, ville skipet bare tilbringe rundt fire uker i verdensrommet, sa Sarafin.

Tar en selfie med månen

I mars gjennomførte SLS vellykket en standardtest av motorene sine (kjent som “hot fires”) i Mississippi, før motoren ble sendt til Florida.

I 2014, med Delta IV-raketten, fløy Orion allerede ut i verdensrommet for første gang. Hun foretok to turer til jorden, spesielt for å teste den termiske rustningen sin når hun kom tilbake til atmosfæren.

Men denne gangen, “når vi kommer tilbake fra månen, kommer det til å gå veldig fort og temperaturen kommer til å bli veldig høy,” sa Mike Sarafin.

Artemis 1 har flere mål, beskrev han: å vise Orions evne til å returnere fra månen, operere i det dype rommet “mye kaldere enn jordens bane”, samt å lykkes med å gjenopprette romfartøyet.

“Bonus”-formål er også planlagt, som å studere stråling for neste astronaut, og … ta en kapsel med månen i bakgrunnen.

NASA-tjenestemenn sa ikke fredag ​​om tidsplanen for Artemis 2-oppdraget ville bli revidert.

Foreløpig er dette andre oppdraget planlagt å finne sted i 2023, og denne gangen er det astronauter om bord. Men vil ikke lande.

Først under Artemis 3 vil astronautene sette sin fot på månejord igjen. Den planlagte datoen er i utgangspunktet 2024, som nå virker nesten umulig.