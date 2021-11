NASA vil avlede “planetarisk forsvar”-oppdrag

Innen et år vil NASA-romfartøyet frivillig kollidere med en asteroideoverflate. Ambisjon? Kom deg ut av veien. Som kvalifisert “Planetarisk forsvar”, Menneskeheten må være forberedt hvis dette oppdraget står i fare for å bli påvirket i fremtiden.

Minner om scenen fra filmen «Armageddon» der Bruce Willis og Ben Affleck redder planeten fra en stor asteroide som suser mot jorden.

Men det den amerikanske romfartsorganisasjonen gjennomfører her er en skikkelig test. Selv om ingen av de kjente store meteorittene for øyeblikket er i løpet av en kollisjon, er dette noe som forbereder hendelsen.

“Vi ønsker ikke å finne oss selv i banen til en asteroide, og vi må teste denne teknikken.” For første gang forklarte Lindley Johnson fra NASAs Planetary Defense på en pressekonferanse torsdag.

Kalt DART (forkortelse for Dart and Double Asteroid Redirection Test på engelsk), vil oppdraget gå fra California på en SpaceX Falcon 9-rakett 23. november kl. 22:20 lokal tid.

Ti måneder senere vil romfartøyet treffe målet sitt, og deretter elleve millioner kilometer unna Jorden – faktisk det nærmeste øyeblikket til Jorden.

“Et lite slag”

Faktisk er målet dobbelt så stort: ​​først en stor asteroide, Didymus, som er 780 meter i diameter og dobbelt så høy som Eiffeltårnet.

I sin bane rundt den er også en måne, Timorbos, 160 meter i diameter – høyere enn Frihetsgudinnen.

Det er på denne månen at skipet, hundre ganger mindre enn det, vil komme for å fullføre løpet med en hastighet på 24 000 km i timen.

Effekten er å planlegge tonnevis med ting.

Mest “Det kommer ikke til å ødelegge asteroiden, det kommer til å gi den et lite kick.”, Nancy Sabot, fra Applied Physics Laboratory ved Johns Hopkins University, fortsetter å jobbe med NASA.

Dermed vil bare banen rundt den større asteroiden reduseres “Omtrent 1%“, forklarte hun.

Takket være observasjonene gjort av teleskoper på jorden gjennom flere tiår, vet vi nå at Dimaros går i bane rundt Didimos på nøyaktig 11 timer og 55 minutter.

Ved å bruke de samme teleskopene vil denne perioden bli målt igjen etter kollisjonen. Det var “11 timer og 45 minutter eller så,” sa forskeren.

Hvor mye nøyaktig? Forskere vet det ikke, det er det de vil finne ut. Mange faktorer, inkludert støtvinkelen, utseendet til asteroidens overflate, dens sammensetning eller dens nøyaktige masse, er ukjent til nå.

På denne måten forklarte Andy Cheng fra Johns at “hvis en dag en asteroide blir funnet i kollisjonsbanen med jorden (…) vil vi ha en ide om hvor mye kraft denne asteroiden trenger for å savne jorden” . Hopkins University.

Cheng sa at banen til den gigantiske asteroiden Didymus rundt solen også vil endre seg litt på grunn av gravitasjonsforholdet til månen. Men denne endringen er “for liten til å måle. Så det er en veldig trygg opplevelse,” sa han.

Verktøykasse

En liten satellitt vil også reise. Den vil slippes ut av hovedskipet ti dager før sammenstøtet, og vil avvike litt fra sin egen vei ved hjelp av fremdriftssystemet.

Tre minutter etter kollisjonen, for å merke effekten av sjokket og avgrunnen på overflaten, flyr den over demurposene. Den totale kostnaden for dette arbeidet er 330 millioner dollar.

Hvis testen er vellykket, “Vi tror denne teknikken kan være en del av verktøykassen vi begynner å fylle for å avlede en asteroide., forklarte Lindley Johnson. For eksempel siterte han bruken av metoder eller lasere som kan forlenge gravitasjonskraften til et skip som flyr nær en asteroide. Men han husket at identifisering av potensielle trusler var avgjørende. “Strategien er å finne disse objektene ikke bare år, men flere tiår før faren for å kollidere med jorden.“, understreket han. Omtrent 27 000 asteroider er for tiden kjent nær den blå planeten.

Ifølge NASA er asteroidepennen med en diameter på 500 meter en av de to asteroidene som er identifisert i vårt solsystem, som er svært farlig for jorden. Men innen 2300 var risikoen for konflikt bare 0,057 %.