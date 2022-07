NASAs CubeSat er på vei til månen

Som en del av NASAs Gateway-program for å etablere en romstasjon i bane mellom månen og jorden, har den amerikanske romfartsorganisasjonen lansert sin CubeSat-dekkstein for å teste en ny unik bane.

I kjølvannet av måneerobringen var målet å etablere en permanent menneskelig tilstedeværelse på overflaten av vår naturlige satellitt Via Forestilling Artemis Fra NASA planlegger den amerikanske romfartsorganisasjonen å bruke inngangLitt romstasjon Fungerer som base for fremtidige bemannede oppdrag til Månen og Mars. En av dens kjennetegn er at den ikke går i bane rundt Månen eller Jorden, men på nivået til et Lagrange-punkt hvor gravitasjonskreftene til Jorden og Månen oppveier hverandre. Her vil stasjonen ta i bruk en «nesten rettlinjet halo-bane» (NRHO), en kompleks bane som bringer den nesten 1500 kilometer fra månens nordpol hver sjuende dag. Med en slik bane kan mannskapet på stasjonen samtidig observere jorden og jorden. På den andre siden av månen : Reiser mellom jorden og månen vil bli kraftig forenklet, og kommunikasjonen mellom planeten vår og satellitten vår vil være mye raskere.

En cubesat som et marsvin?

Selv om NRHO-banen virker perfekt for Artemis-prosjektet, har den kun tidligere blitt opplevd gjennom simuleringer. For å minimere risikoen ved dette oppdraget på flere milliarder dollar, valgte NASA å lansere en testsonde, utviklet av Advanced Space Agency. CubeChat Capstone (Teknisk operasjon og penetrasjonstesting av Cyslunar Autonomous Positioning System)En størrelse MikrobølgeovnSå, la ut 28. juni Elektronrakett Av Rocket Lab Fra deres base i New Zealand, for å verifisere den beregnede og forutsagte orbitale stabiliteten for romstasjonen inngang.

Presentert av NASAs YouTube-kanal Re Initiering av Capstone. © NASA, YouTube

Satellitten skal også teste et nytt kommunikasjons- og navigasjonssystem som skal måle posisjonen til sonden i forhold til sonden. Lunar Reagan Orbit (LRO), uavhengig av bakkestasjoner.

Merk: Det er mulig å følge utviklingen av studien Via Interaktiv visualisering Øyne på solsystemet Utviklet av NASA.

