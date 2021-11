NASAs gale plan: Installer en atomreaktor på månen

Den amerikanske romfartsorganisasjonen forventer at menneskeheten kommer tilbake til månen fra 2024, med en permanent base på kveldsstjernen. For å skaffe energi til det, satse på kjernekraft. Håper å komme raskt til Mars fra månens svingbrett.

Selv om ingen innfødt skapning har satt sin fot på jorden siden 1972, ønsker NASA å bruke den. Annonserte at han kom tilbake til månen Å etablere en permanent tilværelse. Men et månefundament kan ikke forbedres, og det er nødvendig å tenke på en tilstrekkelig pålitelig og holdbar energikilde før man tenker på husly og fôring for fremtidige kolonialister. For til slutt, den fiendtlige småsteinen som fungerer som en satellitt: oppvarming, belysning, resirkulering av oksygen: alt, absolutt alt krever strøm.

Lommereaktor

Men den amerikanske romfartsorganisasjonen har allerede en ferdig løsning på dette viktige spørsmålet: Kjernefysisk. Han har nettopp avduket planer om å laste og installere en reaktor på månen. NASA og det amerikanske energidepartementet (DOE) ber nå amerikanske virksomheter om å sende inn ideer for atomfisjonsenergisystemer som kan operere på månens overflate og være klare til å skyte opp til månen i årene som kommer. NASA og DOE vil velge ut de mest lovende prosjektene innen utgangen av februar 2022 og bidra til å bygge disse ideene over en 12-måneders periode. Mål: Energikilde på månen innen 10 år.

For å oppnå dette ser byrået for seg en liten maskin som er i stand til å gå på en lander, eller hvorfor ikke, montert på en rover. Den skal kunne generere 10 kilowatt strøm, som er nok til å levere strøm til enkelte husholdninger på jorden. NASA anslår at den på sikt må produsere 40 kilowatt på månen, noe som vil gi fasiliteter som kan huse rundt tretti mennesker i ti år. Når du forlater plassen til neste formål: gå lenger opp.

Få farten mot Mars

Den amerikanske romfartsorganisasjonen har lagt et prosjekt på bordet igjen, som stort sett er imaginært og ennå ikke realisert: et atomdrevet romfartøy. En maskin vil gå raskere og mer uten å være koblet til samme størrelse Brensel. En idé, på jorden, vekker alltid frykt for konsekvensene av en ulykke mens den tar av, men den beviser umiddelbart at Månens gravitasjonskraft er den mest mulige, noe som kan bidra til å skyte opp raketten. Men foreløpig er vi ikke der: NASA har føttene på bakken, sin plan Artemis Menneskeheten satser på å komme tilbake til Celine innen 2024.

