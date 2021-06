Nasjonalmuseet på 723 millioner dollar setter åpningsdato etter forsinkelser

Etter lange forsinkelser og offentlig kritikk, er det nye og etablerte Norsk museum for kunst, arkitektur og design planlagt å åpne dørene om ett år, 11. juni 2022. Den syv år lange planleggings- og byggeprosessen, med flere år uten offentlig tilgang til mange av Norges mest verdifulle skatter vil kulminere i et nytt kunstmuseum på $ 723 millioner på Oslos vestlige havnefront som vil debutere neste sommer.

Dette største museet i Norden vil kombinere samlingene i det gamle Norge Museet for kunst og design (National Museum of Applied Arts, som stengte i 2016), Museum of Contemporary Art (som stengte i 2017) og Nasjonalgalleriet, som inkluderte Norges mest verdsatte malerier og en Edvard Munch-samling, til den stengte i januar 2019 .