Nastas Influencer gir ut kredittkortkoden, men ikke alt går som planlagt …

Nasser Sari, også kjent som Nastas, er en populær og innflytelsesrik innfødt fra Pyrrhic, som har mer enn 3 millioner følgere på sin favoritt sosiale nettverksside, Snapshot. Han kunngjorde i går (2. mai 2022) at han vil avsløre bankkortkoden over 15 000 euro!

Registreringsnummer

Snapshot slo sin egen rekord på mandag, og nådde 100 000 visninger på under ett minutt. Spenningen skapt av kunngjøringen av koden for kortet skapte et tilbakeslag som forsinket prosessen. Influencer i denne saken snakker: «Vi har mottatt 12 millioner visninger i hele Nastas-gruppen, og dette er veldig forvirrende, vi var i stand til å feile appen». Faktisk ble flyttingen reversert klokken 08.30 i går kveld.

Konsekvenser

Etter utgivelsen av koden hadde de raskeste muligheten til å bestille opptil 250 euro med tak. Dette var i det minste hva de trodde: Først i dag begynner følgere av influencere å klage. Faktisk er hver konto som bestilles med Nastas-kortet suspendert etter kjøpet. For Amazon-kontoer, for eksempel, kreves verifisering når kontobrukeren endrer betalingsmåte, noe som forhindrer et stort antall bestillinger. Så en aktivitet som sakte begynner å bli en dårlig buzz.