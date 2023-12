Natalie Portman våger å ha på seg en drakt med maxi-utringning sammen med Julianne Moore

Onsdag 6. desember var trioen samlet i London for en spesiell visning av deres nye film med tittelen «May December» på Curzon Bloomsbury Theatre. Dette er det første samarbeidet Natalie Portman Og Julianne Moore har latt begge skuespillerinnene se annerledes ut siden starten av kampanjeturneen deres.

For hennes del, Natalie Portman nok en gang Med fokus på «power suit». 2024 er planlagt for denne forhåndsvisningen av filmen. Stjernen våget å gå toppløs under en lang svart blazer med dyp halskant. For «May December» fullførte den 42 år gamle skuespillerinnen et bemerkelsesverdig motemaraton. 17. november bar hun Kjole med 3D-tilbehør fra Schiaparelli på den røde løperen.

Den skal etter planen slippes i januar

med henne, Julianne Moore Han sto i et lignende utseende. Den 63 år gamle skuespillerinnen valgte en lang svart skinnkåpe som matchet maxikjolen hennes i samme farge. Minimal stil for en forhåndsvisning i London-regnet. Den andre stjernen i filmen, Charles Melton («Riverdale») Han deltok også i spillet ved å kle seg ut som sine medstjerner.

«May December», regissert av Todd Haynes, presentert for første gang under den 76. utgaven av filmfestivalen i Cannes mai sist. Utgivelsen er nå planlagt til 24. januar 2024, som ble forsinket av en streik i Hollywood.