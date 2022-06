Tyskland slo Italia 5-2, mens Ungarn slo England 0-4 på tørr jord. Tyskland vant en historisk 5-2 seier over Italia. Tyskerne hadde aldri slått Italia i en offisiell kamp før, og de påla sin kraft fra første periode gjennom mål fra Kimmich (10.) og deretter Gundokan (45. + 4, straffe). Festivalen fortsatte inn i andre halvdel med en lyndobbel av M முller (51.) og Werner (68. og 69.). Med 18 år og 7 måneder (78.) takket være Wilfried Encondo, den yngste målscoreren i skvadronens historie, og Bastoni (90. +4) kort før sluttsignalet, klarte Italia å beholde æren.

I en annen gruppekamp slo Ungarn England 0-4 på Wolverhampton. Sallai åpnet scoringen (6.) med et dobbelt hundre (70.), og Nagy la til en ny (80.). For det andre gule kortet (82.) ble Stones nesten-begivenhet utelukket, like før kampens slutt (89.) Costaks konspirasjon.

League A sin «death squad»-klassifisering er noe overraskende etter 4 møter. Faktisk er ungarske Tom Thumb ett skritt foran Tyskland med 7 poeng. Italia ligger på tredjeplass med 5 poeng og England ligger sist med 2 poeng. Likevel kan alle lag komme på 1. plass, og ingen av dem kan vare i League A.