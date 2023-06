Nations League: Oranjes drøm er allerede knust av de evige kroatene

Ikke glem å stole på Kroatia. Ofte glemt blant konkurransens favoritter, men alltid der for å komme høflig til alle. Argentina og England lærte på den harde måten under verdensmesterskapet i 2018. Brasil … og Belgia betalte prisen i Qatar.

Denne gangen er det Nederland, foran publikum i Rotterdam, som kan motstå, trakassere og så skade denne kroatiske maskinen sine sjeldne sjanser. Vi trodde imidlertid åpneren Donyell Malone (34.) ville sette Orange i en positiv posisjon. Men Zlatko Dalics menn utgjorde nesten ingen fare, og utnyttet en feil fra Kakpo på Modric for å utligne fra straffemerket gjennom Grameric (55.).

Mangel på nederlandsk aggresjon (og nøyaktighet) – kombinert med kroatisk karakter – tillot Basalic å gjøre 1-2 (73.). Noah Long trodde at hans like flate fot (90. + 6) ville tillate nasjonen hans å gjenopplives i ekstraomganger.

Men kroatiske lærere glemte å overgå seg selv i disse strekningene, som de ønsker så mye (de vant to i verdensmesterskapet i 2022). 2-3 (98.) med Petkovic som kom inn på slutten, deretter 2-4 ved utløseren av straffen, Modric (116.).

Her gikk de oransje glipp av et stormøte igjen. Selv om Portugal ble slått i finalen i 2019-utgaven av samme League of Nations, var Ronald Koeman sulten på hevn. Spesielt foran fansen hans. Målet var å gi landet sitt første trofé siden EM 1988.

«Nederland vinner ikke trofeet så ofte, og vi ønsker å benytte denne mulighetenKoeman presset seg på tirsdag. I år spiller vi hjemme og selvfølgelig ønsker vi å vinne dette trofeet.

Den nederlandske treneren må nøye seg med en tredjeplass på søndag ettermiddag (15.00), og se Kroatia kjempe på TV-en om finalen mot enten Spania eller Italia (20.00).