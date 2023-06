Nations League: På slutten av kampen slo Spania Italia for å slutte seg til Kroatia i finalen.

Spania slo Italia i semifinalen i Nations League (2-1) torsdag kveld. Så La Roja spiller i finalen i turneringen mot Kroatia, som slo ut Nederland 4-2 etter ekstraomganger onsdag kveld.

Kampen ble raskt avbrutt da spanjolene tok kontroll i løpet av fem minutter. Etter tapet av Bonuccis ball foran boksen hans, tok Pino tilbake læret og avfyrte et skudd som etterlot Donnarumma (3.) i flekken.

Men åtte minutter senere ble semifinalen restartet for fullt etter at Le Normand ble felt i boksen. Immobile utlignet fra straffemerket for å sette italienerne tilbake i kampen (11.). Ti minutter etter var også sistnevnte nær ved å ta fordelen, men Frattesis mål ble avvist av VAR for offside (21.).

Andre omgang ble ikke gjenopptatt, med Spania som ga seg en veldig farlig dobbelsjanse, Merinos førstegangsangrep ble parert av Donnarumma og returen fra Morata gikk til høyre for stolpen (48.). Det var nødvendig å vente på de siste øyeblikkene av rallyet, og et avvist skudd fra Rodri ble avverget fra kloss hold av Joselu, noe som var avgjørende fem minutter etter at han steg til anledningen (89.).

Finalen avholdes i Rotterdam søndag kveld. 3. plasskampen går søndag ettermiddag i Enschede.