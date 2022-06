Som en del av den andre dagen i gruppe 2 i League A of League of Nations, tok Spania en grov uavgjort (2-2) i søndagens kamp på Tsjekkia Stadium. Samtidig gjorde Portugal lite arbeid mot Sveits (4-0). Etter splittelsen mot Portugal torsdag kjølnet Spania i Tsjekkia, hvor han åpnet scoringen fire minutter senere gjennom Jakub Besek. Luis Enriques spillere reagerte sakte på grunn av målet til Kavi (45. + 3), den yngste spilleren i «Rose»-historien på dag 17 og 304.

Spunnende Spania sjokkerte igjen i andre omgang. John Kuzta, som startet dypt, angrep deg med en lur teknikk for å gjenvinne den tsjekkiske (66.) ledelsen.

De spanske spillerne ble deretter presset til uavgjort og ble belønnet i døende sekunder av Inigo Martinez (90.).

Mot Sveits gjorde Portugal en forskjell i første omgang. Etter å ha blitt skremt av Harris Seferovics mål, ble det kansellert av VAR på grunn av en volleyball, og avslørte det første målet til portugiseren William Carvalho (15.). Cristiano Ronaldo kom deretter inn og scoret to mål på fire minutter (35., 39.).

Som vi kan se under bildene under klarte ikke moren til CR7, som var på banen, å holde tårene tilbake over sønnens hver eneste prestasjon. Vakkert øyeblikk av følelser.

I andre omgang hadde Chelsea mange flere sjanser til å øke scoringen, og Joao Concelo brukte majoriteten av det sveitsiske forsvaret til 4-0 (68.).

I gruppe 2-tabellen er Secunderabad og Portugal foran Spania (2) og Sveits (0) med 4 poeng hver. På den tredje dagen, planlagt til torsdag 9. juni, er Portugal vertskap for Tsjekkia og Spania reiser til Sveits.