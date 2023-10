Nations League: The Red Flames bukker respektfullt mot de engelske europamesterne

«Lions» brukte direkte press i starten av kampen, og det var Lauren Hemp som først advarte Nicky Evrath for et overraskelsesangrep (3.).

The Red Flames svarte raskt med en heading fra Van Havermeade (9.), som Englands keeper Earps gjorde en strålende redning. Engelskmennene åpnet til slutt scoringen fra en corner, takket være den samme Hemp, som var på returen etter et innlegg fra hodet til kaptein Bright (13.).

I starten av andre omgang bommet Russo på mål og pause etter flott spill fra Chloe Kelly (50.). For Belgia var det Wijnands som varslet Erbs med et klart skudd, men den engelske målvakten forble våken (56.). Evrath ble testet ofte i løpet av kampen, først slapp Greenwood et vakkert frispark på kanten av det siste kvarteret (71.) og deretter slo Hemp (78.). Stillingen var 1-0 og engelskmennene stakk av med 3 poeng.

I et annet møte i denne gruppe A1 slo Nederland Skottland 4-0. Resultatet etterlot Belgia på toppen av gruppen til Nederland, som falt til tredjeplass med 4 poeng, to poeng bak Nederland og England, med Red Flames-møtet igjen i Leuven tirsdag.