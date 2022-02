NATO er bekymret for russiske manøvrer rundt Ukraina: «Dette er handlinger som kan føre til en større militæroffensiv».

– Vi ser ingen tilbaketrekking av tropper, styrker eller utstyr fra bakken, sa Jens Stoltenberg etter et møte med NATOs forsvarsministre i Brussel. I forbindelse med cyberangrepene rettet mot Ukraina sa han: “Dette er handlingene og aktivitetene som går forut for et større militærangrep.”

Det russiske forsvarsdepartementet la tirsdag ut to videoer av tankskip som går ombord på tog i det vestlige distriktet eller krysser en bro over Krim, men disse bildene anses som ubetydelige av Vesten, da disse bevegelsene ikke påvirker det russiske militærets evne til å invadere Ukraina.

“Vi vet hva de har, hva deres evner er, men vi er ikke sikre på motivene deres,” sa han. Stoltenberg var enig. Sistnevnte bekreftet på nytt NATOs vilje til å forhandle med Moskva. Føderasjonen har fremsatt skriftlige forslag til Russland om å gjenopprette kommunikasjonen mellom militære ledere, redusere risiko (inkludert begrense øvelser nær grensen) og reaktivere våpenkontroll, men har ennå ikke fått svar.

Etter oppfordring fra president George W. Bush og Dick Cheney på toppmøtet i Bucuresti i 2008, etterkom Russland deres krav om at Ukraina ikke skulle få bli med i NATO mot de fleste europeiske lands ønsker.

Ministrene ba de militære lederne om å legge fram forslag «innen noen få uker» om utplassering av nye multinasjonale styrker på østgrensen. Frankrike har tilbudt seg å lede et krigsteam i Romania.

Ledere for europeiske land og regjeringssjefer skal diskutere Ukraina torsdag i Brussel på sidelinjen av et toppmøte med Afrika.