NATO-leder sier at medlemslandene bør ‘styrke’ politikken for Kina

Når lederne for NATO-medlemslandene møtes i Brussel neste uke, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at de trenger å styrke sin felles politikk for å okkupere Kina ytterligere.

“Kina deler ikke våre verdier,” sa Stoltenberg til CBCs politiske sjefskorrespondent Rosemary Barton i et intervju som ble sendt i dag på Rosemary Barton Live.

“Vi ser hvordan de undertrykker minoriteter som uigurene, og hvordan de bruker moderne teknologi og sosiale medier på den måten de undertrykker demokratiske demonstrasjoner i Hong Kong. [and] Ansiktsgjenkjenning, overvåking, overvåking av sin egen befolkning på en måte vi aldri har sett før.

“Alt dette er viktig for NATO å formulere en politikk, for å styrke vår politikk når det gjelder Kina.”

Stoltenberg sa at Kinas arrestasjon og fortsatte arrestering av Canadas Michael Saver og Michael Gowrick var “absolutt uakseptabelt” og et eksempel på hvordan Kina reagerer når et land gjør noe de ikke vil gjøre.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at han forventer å fornye styrken til Atlanterhavsalliansen når Donald Trump erstatter USAs president Joe Biden. (Associated Press)

Gowrick og Spawar ble arrestert i Kina 10. desember 2018 – ni dager etter at Meng Wanshou, økonomisjef for Hawaii Technologies, ble arrestert mens han byttet fly i Vancouver.

Meng ble arrestert i august 2013 på grunn av et amerikansk utleveringsgebyr for å lyve til en bankist i Hong Kong at Hawaii kontrollerte et datterselskap som ble anklaget for å ha brutt amerikanske sanksjoner mot Iran.

Arrestasjonene av Gowrik og Spover blir allment sett på som Pekings gjengjeldelse for Mengs arrestasjon.

Fungerer med Kina

“Som statsminister i Norge så jeg meg selv under Norge [Nobel] Fredspriskomiteen ga en fredsgave til en kinesisk dissident, hvoretter Kina faktisk ønsket å isolere Norge og innføre sanksjoner, sa Stoltenberg. Så det er atferd, og det er enda viktigere at vi står sammen. “

Stoltenberg sa at til tross for økende bekymring for Kina, trenger verden fremdeles å engasjere seg med supermakten i spørsmål som våpenkontroll, klimaendringer og den globale økonomien.

NATOs generalsekretær sa at i tillegg til å diskutere den voksende trusselen fra Kina, ville mandagens møte tillate NATO-ledere å “styrke våre atlantiske bånd” uten å distrahere tidligere USAs president Donald Trump.

Trump truet populært med å utvise USA fra NATO i frustrasjon over medlemsland som ikke ga tilstrekkelig finansiering til sine krigere.

“Det er ingen hemmelighet at vi under Trump-administrasjonen hadde noen utfordrende diskusjoner blant NATO-allierte,” sa Stoltenberg.

“Samtidig tror jeg det vi så på disse årene var styrken til NATO, viktigheten av multilaterale organisasjoner som NATO, fordi vårt institusjonaliserte samarbeid kan overskride individuelle politiske ledere og forvitre forskjellige politiske vinder.”

Selv om Trump truet med å miskreditere koalisjonen og gå, sa Stoltenberg at det var bred topartsstøtte i USA for at koalisjonen skulle fortsette. Nå som Trump er borte, sa han at han fullt ut forventer at USA vil revurdere NATO.

“Det jeg ønsker er at nå USAs president Biden, som har gitt en sterk forpliktelse til NATO, som er forpliktet til europeisk sikkerhet, er villig til å investere mer i NATO,” sa han.