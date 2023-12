NATO-sjef advarer: «Hvis Putin lykkes i Ukraina, er det en reell risiko for at hans aggresjon ikke vil stoppe der»

«Hvis Putin vinner i Ukraina, er det en reell fare for at hans aggresjon ikke vil stoppe der,» sa Mr. Stoltenberg sa til journalister at militærhjelpen til Kiev må fortsette.

«Vår støtte er ikke veldedighet, det er en investering i vår sikkerhet», la han til, mens den russiske presidenten bekreftet fra Moskva at det russiske militæret oppgraderer sine posisjoner langs nesten hele frontlinjen i Ukraina.

Vladimir Putin: «Ukrainas demilitarisering og demilitarisering vil bli forhandlet eller oppnådd med makt»

EU-ledere møtes i Brussel torsdag for å bestemme en redningspakke på 50 milliarder euro til Ukraina, som Viktor Orbans Ungarn fortsatt motsetter seg.

– Å avslutte militærhjelpen til Ukraina vil bare forlenge krigen, ikke avslutte den, advarte Stoltenberg.

– Den eneste måten å oppnå en rettferdig og varig fred på er å overbevise president Putin om at vi ikke kan vinne på slagmarken, sa han etter et møte med den slovakiske statsministeren Robert Fico.

– Den eneste måten å sikre at president Putin forstår at slagmarken ikke er vunnet, er å fortsette å støtte Ukraina, understreket han.

I flere uker har skyer samlet seg over Ukraina, hvis militære motoffensiv ikke har gitt et avgjørende gjennombrudd.