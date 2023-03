NATO: Sverige og Finland kan bli «legitime mål» for Moskva, advarer russisk ambassadør

jeg erFinland og Sverige vil bli «legitime mål» for russisk «gjengjeldelse» når de blir NATO-medlemmer, advarte den russiske ambassadøren i Stockholm tirsdag, og gjenoppliver retorikken om trusler fra Moskva.

«Etter sammenslåingen av Finland og Sverige vil den totale lengden på grensene mellom Russland og NATO nesten dobles», argumenterer ambassadør Viktor Tatarintsev i en tale publisert på nettstedet til Russian Travel i Sverige.

«Hvis det ser ut for noen at dette på en eller annen måte vil forbedre Europas sikkerhet, vil de nye medlemmene av den fiendtlige leiren garantert bli legitime mål for russisk gjengjeldelse, inkludert av militær karakter,» har ambassadøren lenge advart. Påstand mot å slutte seg til koalisjonen.

Advarselen kommer ettersom Moskva de siste månedene har vist seg å sidelinje trusler mot de to nordiske hovedstedene siden deres historiske beslutning i mai i fjor om å søke om å bli med i Atlanterhavsalliansen.

Etter tiår med nøytralitet trekker kandidatene seg ut av militære allianser, et direkte resultat av Russlands invasjon av Ukraina.

Finland, et land som grenser til Russland, venter kun på tyrkisk godkjenning av president Recep Tayyip Erdogans løfte om å bli med i NATO.