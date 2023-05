NATO utarbeider de mest detaljerte militærplanene siden den kalde krigen: «En konflikt kan skje når som helst»

Det har gått flere tiår siden NATO etablerte noen større militære programmer, siden ingen land har representert trusselen om internasjonal konflikt siden den kalde krigen. Men det er i ferd med å endre seg, ifølge Reuters. Etter Russlands invasjon av Ukraina, som fortsatt pågår, har organisasjonen erklært at det er nødvendig å forberede et militært svar før en internasjonal konflikt bryter ut. Dette i påvente av NATO-toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli. «Vi må være klare for en konflikt når som helst.»sa admiral Rob Bauer, en av NATOs øverste militære tjenestemenn.

Krig i Ukraina: Hvor kommer EUs militære støtte til den ukrainske hæren fra?

Under møtet vil ledere av alliansen motta hundrevis av sider med dokumenter som beskriver hemmelige militære planer i tilfelle et angrep fra Russland. Disse hemmelige filene indikerer spesifikt hvilke områder som ble beskyttet av hvilke tropper under den kalde krigen. «Partnere vet nøyaktig hvilke styrker og kapasiteter som trengs, inkludert hvor, hva og hvordan de skal distribueres.»NATO-sjef Jens Stoltenberg forklarte.

Ifølge historiker Ian Hope i The Shape of NATO betyr ikke dette at NATO ønsker å utplassere flere tropper i øst. «Hvis russerne bygger opp tropper på grensen, vil det gjøre oss nervøse, og hvis vi bygger opp tropper på grensen, vil det gjøre dem nervøse.», sa han kort til Reuters. Spesielt siden det nå er mye lettere å følge utviklingen av hva som skjer på slagmarken, la Ian Hope til: «Med alle satellittene, med all intelligensen, kan du se en krise under oppsikt.»

«Angry Patriots Club» ønsker å hjelpe Russland med å vinne krig i Ukraina: Hva er dens innflytelse?