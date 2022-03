natt live 17. mars ved det største romteleskopet som noen gang er sendt ut i verdensrommet

de teleskop James-Webb vil snart være operativ, mens kalibrering av det nye romobservatoriet fortsetter. de James Webb-romteleskopet (JWST) ankom Lagrange-punktet L2, som ligger 1,5 millioner kilometer fra Jorden, 24. januar 2022, etter å ha dratt nytte av en utmerket oppskyting takket være en Ariane 5-rakett25. desember 2021. Under deres omtrent månedlange reise ut i verdensrommet, ingeniører fra NASA ogEuropean Space Agency gradvis brettet ut enheten, og begynte med åpningen av dens solseil for å avslutte med plassering av primær- og sekundærspeil.

En god start på oppdraget

Foreløpig er JWST fortsatt i konfigurasjonsstadiet. Gjennom hele februar måned har altså den amerikanske romfartsorganisasjonen publisert fotografier som gjør at fremdriften til romteleskopet kan måles. Tre bilder har blitt avslørt siden 11. februar 2022der det observeres 18 lyspunkter som avslører det samme stjerneHD 84406, som ligger i Ursa Major Constellation. HD 84406 fungerte som en referanse for å bekrefte at de 18 sekskantede speilene som utgjør hovedspeilet til James-Webb, fungerer korrekt, med en diameter på 6,5 meter. Ved å bruke bildene tatt av teleskopet, utførte forskerne en » stablet opp », eller en stabel med bilder for å oppnå et enkelt bilde, med en ren representasjon.

Før den er fullt operativ og tilbyr praktfulle bilder, som for eksempel teleskopet Hubble, vil JWST fortsatt måtte kalibreres og vil bli gjenstand for ulike tester over mange uker. NASA estimerte at James-Webb ville være fullt funksjonell sommeren 2022.

James-Webb angriper universet

Det nye romobservatoriet har som mål å være revolusjonerende, reist som Hubbles verdige etterfølger, i drift siden 1990. Noen bemerkelsesverdige forskjeller skiller imidlertid JWST fra forgjengeren. Der Hubble observerte tusenvis av himmellegemer som sendte ut i spekter synlig, vil James-Webb utelukkende være viet til stråling infrarødt og nær infrarød. Teoretisk sett burde optikken være kraftigere enn Hubble, hvis primærspeil på 2,4 meter i diameter virker minimal sammenlignet med 6,5 meter til JWST.

Med denne instrumenteringen er James Webb-romteleskopet vil kunne få bilder av fjernere objekter iUnivers, og kanskje se på de eldste galaktiske systemene for å forstå dannelsen av kosmos. Få astronomiske fenomener vil bli skjult for øyne av JWST. Så du kan se tåker, supernovaer Til og med eksoplanetergir en mulighet for forskere til å lære mer om sammensetningen av noen fjerne planeter.

For å snakke om dette lovende og revolusjonerende instrumentet som er James-Webb-teleskopet, arrangerer Futura en live-sesjon med anerkjente eksperter 17. mars 2022. Foredragsholderen Astropierre vil dermed ønske Éric Lagadec velkommen, astrofysiker ved Côte d’Azur-observatoriet og Lucie Leboulleux, forsker ved Institute of Planetology andAstrofysikk av Grenoble (Ipag).

Merk av i kalenderen!