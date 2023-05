«Natt på radio er ikke et skap»: Georges Long feirer 50-årsjubileet for «Nocturnes» på RTL

Husker du opprinnelsen til Nocturnes?

«Etter å ha jobbet på ulike lokalradioer dro jeg til rue Bayard for et intervju med RTLs kunstneriske leder på begynnelsen av 1970-tallet. Jeg fortalte ham at jeg ønsket å drive med nattradio. Jeg sa også at når det kommer til rock, så har ikke stasjonen så mye sammenlignet med andre land. Imidlertid var det materiale å forholde seg til: ankomsten av Pink Floyd, the Doors, David Bowie, etc. Jeg ønsket å promotere denne musikken. Jeg tok en test i Luxembourg og likte den. Han sa til meg: «Hvis vi har plass, en dag, vil jeg tenke på deg.» Jeg sa til meg selv at jeg er 23 år og ikke liker vann. Men etter noen måneder ga han meg tid og jeg begynte å være vertskap Nattetimer Den ble kalt Louvigny 1 og Louvigny 2. Karrieren min startet i RTL.«

Hvorfor er dette programmet fortsatt på lufta etter 50 år?

«Jeg vet ikke. Publikum følger med. Om natten er forbindelsen med lytteren annerledes, den er mer intim. Vi snakker sakte, tonen faller. Vi plager ikke lytteren med unødvendige ord. Det dannes et bånd mellom lytteren og nattunderholdningen. Det er det som alltid har fascinert meg. Nattradio, vi hører på den, dagradio, vi hører på den.«

I 50 år jobbet du om natten, litt utenfor det «normale livet».

«Aldri. Jeg legger meg sent, det er sant, men jeg er tidlig opp. Jeg trengte aldri mer søvn. Jeg hadde et helt normalt familieliv med barna. Jeg har også tid til å hvile. Arbeid knuste meg ikke, langt ifra. Dessuten har jeg aldri vurdert å jobbe kveld i radio som et skap. Nattshow var min greie. Men i dag ser jeg at ingen kjemper for å ta plassen min.(smil)

Blir du noen gang lei av denne rytmen?

«Nei, jeg er ikke klar til å fortsette. Men det krever tillit fra radiostasjonen. Alt har endret seg i innstillingene våre, men jeg er fortsatt her. Hvis noen en dag ber meg slutte, så gjør jeg det. Det er livet.»

Hvordan har Nocturnes utviklet seg på 50 år?

«Jeg har alltid gjort dette programmet som i begynnelsen, med full frihet til programmering. Å bli på RTL er en av betingelsene mine. Jeg ville ikke være under noe press, og det skjedde aldri. Jeg har alltid hatt erfaring med å bortføre talentfulle mennesker. Måten vi leverer musikk på har åpenbart endret seg. I dag er alt datastyrt. Folk fra hele verden lytter til meg med bare ett klikk.«