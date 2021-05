“Naturlig høyderettferdighet” er en oppfordring til å øke fornybare energikilder

Høylandet bør ha nytte av fornybar energi på samme måte som Shetland og Norge tjent på olje og gass gjennom et fornybart fond som kan investeres lokalt ifølge to av de høyeste rådgiverne.

Ledelsesleder Margaret Davidson og leder av arbeidsgruppen Jimmy Gray presenterte et forslag for hele styremøtet som ba om “en mer rettferdig andel av inntektene fra naturutvikling i høylandet”.

Snakker om fornybar energi: Konsulent Jimmy Gray

Dette betyr å finne måter å tjene enormt overskudd fra fornybar energiindustri i stedet for å berike selskaper, men flyte inn i lokalsamfunnene på en spesifikk og organisert måte i stedet for frivillige donasjoner som det skjer nå.

Med henvisning til forferdelig antall fattigdommer og energipriser som er høyere enn noe annet sted, hevdet Cllr Gray at med mindre det blir tatt grep, vil høylandere rett og slett ikke dra nytte av områdets naturressurser.

Stien har allerede blitt asfaltert, sa Shetland Islands Council, som nylig inngikk en avtale med SSE på £ 2,2 millioner, slik at samfunnet der kunne dra nytte av vindparken.

“Dessverre, når det gjelder fornybar energi på land og offshore, har høylandet ikke sett noen steder i nærheten av de økonomiske fordelene eller sysselsettingsfordelene som det er rimelig å forvente fra en så enorm lønnsom utvikling i vår region,” sa han.

“Vi må ta et veldig klart syn”: Rådsformann Margaret Davidson

Ti prosent av bølgetidene i Europa er her, og opptil 25 prosent av tidevannsressursen er her, og Skottland er også hjemmet til 25 prosent av havvindressursene i hele Europa.

Skottlands elektrisitetsoverføring og sør og den siste rapporten om energitrender sier at Nord-Skottland inneholder den største fornybare ressursen i Storbritannia.

Vi har også sett planer om å utvikle noen av Storbritannias største vannpumpelagringsanlegg. De totale utgiftene til disse prosjektene er flere milliarder.

«Med mindre vi gjør en grunnleggende endring her i hvordan denne utviklingen skjer her, vil høylandet miste det vi med rette burde forvente av å utvikle disse naturressursene.

“Vi vil oppnå karbonfrie mål med nesten null fordeler for regionen vår.”

“Disse faktorene må sees i sammenheng med lokale myndigheter med høyest drivstofffattighetsrate – Vestøyene er 36 prosent drivstofffattige, Murray har 33 prosent drivstofffattigdom, og Highland har utrolig nok 32 prosent,” la han til. Prosent av drivstoff. Mennesker som er fattige av drivstoff. “

Cllr Davidson sa: “Så her tenker vi på hvordan vi skal ha den rikdommen. Det er mye bevegelse rundt Skottland rundt å bygge samfunnets formue, og jeg foreslår at vi som råd tar et veldig tydelig blikk på det og ser hva vi kan gjøre og hva er eksemplet vi kan sette gjennom vår virksomhet. Vi er et stort selskap.

“Det handler om å beholde mer av pengene som er tjent med naturressursene våre her på høylandet. Jeg håper i dag er første gang vi begynner å snakke om Highland Revolving Fund, ikke bare et Shetland Oil Fund, ikke et Norwegian Oil Fund – et Highland Renewable Fund fordi jeg er så godt klar. Pengene går forbi hodet mitt hver gang så langt det er bygget en annen vindpark. “

