Disse imponerende fjellene på øya Senja i Nord-Norge er lokalt kjent som Djevelens kjeve. Getty



Den sandbelagte Senja mellom Troms i øst og Lofoten og Westerlelen øygrupper i vest er stort sett ubemerket av internasjonale reisende, men er en favoritt blant norske turister.

Fordi Senja arktiske Norge av natur er den beste. Havutsikt, iskalde fjorder, forrevne fjell, sandstrender, turstier og naturskjønne fiskerlandsbyer kjører alt innen en time eller to på Norges nest største øy.

Nordkystveien til Sencha Det er en av de 18 utpekte nasjonale naturskjønne banene i Norge, med veier spesielt inspirert og vedlikeholdt av staten. Denne investeringen har holdt veiene i god kjøreforhold og gitt hvileanlegg, arkitektoniske interessepunkter og steder å se hele veien.

Den mest praktiske måten å nå Sencha for mange besøkende Båt fra trikk Å finansiere eller fritid. Gå nordover på øya til den signerte turistveien, som ofte dekker 63 miles av 862-ruten. Kjører fra øst til vest, her er noen synspunkter Senja bør se.

Hussey

Hussey er en kort avstikker fra starten av stien i den vakre fiskerlandsbyen Botnham.

Den vakre øya fiskerlandsbyen Hussein er et populært stopp på den norske Red Road-turen. Roger Ellinson / Statins Vacation



På grunn av sin avsidesliggende beliggenhet kan du forvente at denne lille øya landsbyen skal være et levende museum, men det er også et aktivt fiskesamfunn med noen hundre fastboende. Øya ligger i Ifford, så det er interessante utsikter uansett hvordan du ser ut.

Mefzordver

En annen liten fiskerlandsby av overraskende størrelse er verdt en kort avstikker i utkanten av Mfjordver Mfjord.

Sett fra Mfjordver Newton Hill på Senja Island. Werner Horstad / Statues Vacation



Ideelt sted å surfe for å bryte reisen. Mens det er toaletter her, kan du finne andre tjenester på nærliggende Senchahoban.

Ersfjordstranda

Nord-Norge dekker utrolig mye sandstrender på fjordene og øyene. Ersfjordstranda er et perfekt eksempel på en arktisk strand, omgitt av sand og spektakulær utsikt, men i beinkjølende farvann.

Ersfjordstranda sandstrand i Ersfjordboten på den norske Senja nasjonale sightseeingstien. Trainconder Gerv வெ k / Statens vegvesen



Selv om du ikke tør å dykke i vannet, er Ersfjardstranda et populært sted for en spasertur eller fotografering. Utsikt over den forgylte hjørnesalongbygningen.

Tungesett

For mange av Senjas høydepunkter er Durnset hvileområde veldig populært for å se frakoblede Oxen-topper i hele Airsport. Disse fjellene, kjent som djevelens kjeve, ser veldig dårlig ut – spesielt i dårlig vær.

Tunganset Retreat er populært blant fotografer hele året. Fried-Jrn Staple / Stats Vacation



En spesialbygd gangvei av tre tar besøkende fra parkeringsområdet til bedre utsikt over åpent hav og fjell nærmere havet. Du kan finne fotografer som tilbringer en dag her.

Berksford

Når veien stiger mot den vestlige enden, får utsikten et nytt perspektiv. Den 144-fots utsiktsplattformen på Berkspot tilbyr to forskjellige utsikter over Fjord og dalen.

Utsikt fra Bergsport visningsside i Senja. Hugo Fagermo / Statues Vacation



Veien er smal med denne lengden, så pass opp for syklister. Stien utgjør en del Europarute 1, Som dekker det meste av norskekysten.

Grillfjord

Etter en mindre spektakulær, men mindre interessant kystlinje, slutter stien ved fiskerlandsbyen Grillfjord. Om sommeren forbinder en bilferge Gleiford med antennene på nordspissen av Westerlene-skjærgården, en viktig lenke for de som planlegger en omfattende tur i Nord-Norge. En annen av de 18 naturskjønne stasjonene Starter ved antennen.

Vandring i Sencha

Utfordrende turer er vanlige med fruktbar utsikt på en øy med mange fjell. SuckerToppen Fjellet er mye foretrukket blant norske vandrere, selv om hele 3-4-timersstien ender i en bratt del, noe som gjør den totale turen veldig utfordrende. Hasfjellet Alternativ, jevn stigning med fantastisk utsikt over både Ersfjord og Berksford og de berømte Oxen Peaks.

Til slutt noen praktiske tips. Senja har bare 8000 innbyggere, så butikkene er sparsomme og ikke godt lager. Bensinstasjoner er tilgjengelige i begge ender av veien ved Bottenham / Hussey og Grillfjord. For en budsjettmessig følelse er Erzfjord Beach Camp et populært reisemål.