Naughty Dog skal angivelig avbryte flerspillerspillet The Last of US

Siden Naughty Dogs siste kommunikasjon i mai, har vi ikke hørt noe om The Last of Us i flerspiller. Og med god grunn ble prosjektet tilsynelatende slått i hop.

Dette skulle bli fremtidens store eksklusive for Playstation 5, utviklet av Naughty Dog. Siden utgivelsen av The Last of Us Part II har teamene i det berømte californiske studioet jobbet intenst med å lage den neste delen av sagaen, som skulle være 100 % flerspiller. Tidligere denne uken kunngjorde vi at prosjektet potensielt var på vent og til slutt ville bli kansellert.

Informasjonen kommer fra brukeren. Anonym seer, som allerede har utmerket seg tidligere for sine troverdige og pålitelige rykter. Til tross for Naughty Dogs kunngjøring i mai i fjor om at prosjektet var på rett vei, ser det ut til at det har strømmet vann under brua siden den gang.

I følge ViewerAnon vil de påfølgende avgangene til Anders Howard, Naughty Dogs sjef for inntektsgenerering, bare elleve måneder etter hans ankomst, og en annen kjent ansatt i studioet bety at prosjektet «er død».

Det er klart at informasjonen bør tas med forsiktighet, siden verken Sony eller Naughty Dog har benektet eller bekreftet det. En ting er imidlertid nesten sikkert: Hvis studioets neste spill ikke blir multiopuset The Last of Us, blir det del III.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.