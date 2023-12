Nåværende CO2-nivåer, uten sidestykke på 14 millioner år på jorden (studie)

Sist gangen vår planets atmosfære inneholdt samme konsentrasjon av den viktigste drivhusgassen (CO2) som i dag, rundt 420 ppm (deler per million), var for mellom 14 og 16 millioner år siden.

«Cela nous montre bien à quel point ce que l’on est en train de faire est vraiment, vraiment unusual dans l’histoire de la Terre», forklarer hovedforfatteren Baerbel Hoenisch, chercheuse pour l’université Columbia i New York, til AFP .

– Klima ukjent for menneskeheten –

For mellom 14 og 16 millioner år siden var det for eksempel ingen isdekke på Grønland.

«Vår art (…) har bare utviklet seg i 3 millioner år,» husker forskeren. «Vi har aldri opplevd noe lignende disse varme klimaene.»

Før industritiden var konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren rundt 280 ppm. Dette har økt med det halve med menneskelige aktiviteter, noe som har fått temperaturen til å stige med rundt 1,2 °C.

Og hvis utslippene våre fortsetter, kan konsentrasjonen øke til 600 eller 800 ppm, hastigheter nådd under eocen (-30 til -40 millioner år siden), før Antarktis ble dekket av is og da dyreliv og flora planetarisk var svært forskjellige, med f.eks. for eksempel store insekter.

– Fra plankton til CO2 –

Studien publisert torsdag i Sciences er resultatet av syv års arbeid utført av en gruppe på 80 forskere i 16 land. Konklusjonene deres anses nå som en vitenskapelig konsensus.

Dens bidrag ligger ikke i innsamling av nye data, men i et grundig arbeid med revurdering og syntese av eksisterende verk for å oppdatere dem og klassifisere dem i henhold til deres pålitelighet, noe som gjorde det mulig å bruke de beste dataene til å trekke ut et generelt bilde .

For å rekonstruere tidligere klima består en velkjent teknikk i å gjenvinne fra dypet av polarhettene luftboblene som fanget sammensetningen av atmosfæren på den tiden. Men denne teknikken lar oss bare gå noen hundre tusen år tilbake.

For å komme videre må du bruke indirekte markører. Dermed har den kjemiske studien av eldgamle blader, mineraler eller plankton gjort det mulig å utlede konsentrasjonen av CO2 i visse eldre tider..

– Kaskadeeffekter –

I løpet av de siste 66 millioner årene går den varmeste perioden jorden har kjent tilbake til for rundt 50 millioner år siden, med en CO2-konsentrasjon på 1600 ppm og temperaturer 12°C varmere enn i dag.

Disse avtok sakte frem til for 2,5 millioner år siden og istidenes tid, da CO2-konsentrasjonen igjen sank til 270-280 ppm.

Disse nivåene forble stabile inntil menneskeheten begynte å brenne fossilt brensel i stor skala.

Ifølge studien vil en dobling av CO2-konsentrasjonshastigheten gradvis varme opp planeten, over hundretusener av år, og nå mellom +5 og 8°C, på grunn av kaskadeeffektene som ville være forårsaket av en økning i temperaturer.

Dermed reduserer smeltingen av polarisen dens evne til å reflektere solens stråler, noe som ytterligere akselererer smelting osv.

Studien viser at for 56 millioner år siden opplevde jordens atmosfære en rask økning i CO2-konsentrasjon som ligner på det vi opplever i dag, noe som forårsaket massive endringer i økosystemene og tok rundt 150 000 år å forsvinne.

«Vi kommer til å være her lenge, med mindre vi fanger opp karbondioksid fra atmosfæren og stopper utslippene våre så fort som mulig», oppsummerer Baerbel Hoenisch.