Nåværende svindel: Hvorfor unngå å klikke på denne e-posten

Hvis du har fått tilsendt en e-post der du blir bedt om å delta i en konkurranse for å vinne en golfturnering, ikke klikk.

Med ankomsten av helligdager ved årsskiftet, dobler hackere og pirater originaliteten for å gjenopprette personlige data fra internettbrukere og multiplisere fortjenesten deres. Gjeldende siste trend? Mange konkurranser, selv om de tilsynelatende er svært offisielle, er faktisk en bakdør for hackere for å hente personlige data fra Internett-brukere, hacke kontoene deres og gå unna med noen få tusen euro.

Konkurransen – ved å trekke mye – lover å bryte ut med Volkswagen Golf og bruke Volkswagen-merket på en helt ulovlig måte.

«For å vinne en premie, fyll ut påmeldingsskjemaet (100 % gratis) Og svar på noen spørsmål. Konkurransen skjer snart, meld deg på raskt!

Flere ledetråder hjelper til med å identifisere en svindel: Tilstedeværelsen av mange skrivefeil i teksten, data som peker på et falskt selskap basert i USA, og fremfor alt en tvilsom introduksjon. Konkurransearrangører presenterer konkurransen sin som en «mulighet til å bli mer uavhengig.» Vi føler at konkurranse er oversatt fra et annet språk. Hackere er imidlertid flinke nok til å bruke ofrenes virkelige navn og skjule avsenderadressen, og utgi seg for Volkswagen direkte.

Hvis du mottar denne e-posten, vennligst slett den så snart som mulig. Generelt bør du unngå å klikke på lenker i denne typen e-post, legge inn personlige data og enda mer godta programvare på datamaskinen eller smarttelefonen din for å fullføre deltakelsen…

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.