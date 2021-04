Navalny planlegger masseundertrykkelse av allierte mens han kjemper for Kremls liv Alexei Navalny

Kreml forbereder seg på den mest alvorlige undertrykkelsen Alexei NavalnySiden han kom frem som opposisjonsleder i 2011, har hans tilhengere truet med å demontere hele hans politiske system mens han kjemper for livet i et russisk fengsel.

Ved bruk av konfidensielle bevis, en domstol i Moskva neste uke Navalny’s Anti-Corruption Foundation og hans regionale politiske hovedkvarter skal erklære seg ekstreme organisasjoner, Etiketter ble tidligere påført al-Qaida og Jehovas vitner, og utsatte hans stab, støttespillere og finansfolk for alvorlige bøter og langvarig fengsel.

Navalnys allierte, som forbereder seg på en siste demonstrasjon på onsdag for å etterlyse syke dissidenters frihet, sier de forbereder seg på det verste.

Før protesten og ekstremismen var slutt, hadde noen av hans regionale hovedkontoransatte gått til bakken, mens andre hadde begynt å slette data på russiske sosiale nettverk. Men mange i Guardian har sagt at de ikke vil forlate politisk motstand mot Vladimir Putin, uansett hva som skjer videre.

“Det er ingen tvil om at Anti-Corruption Foundation kommer til å bli anerkjent som en ekstremistisk organisasjon med regionalt hovedkvarter. Ja, dette skal brukes som et nytt forsøk på å demontere hele strukturen vår,” sa Leonid Volkov, en av Navalnys topphjelpere. og arrangør av de kommende protestene.

Navalny, som har vært i sultestreik i nesten tre uker, sies å være i kritisk tilstand i et russisk fengsel. Legene hans sa at han var i fare for nyresvikt eller hjerteinfarkt. Tirsdag takket han sine støttespillere og avga en uttalelse gjennom en advokat og sa at han ikke ville “motta”. [rid of] Meget lett. “

Men det er klart at en æra i russisk opposisjonspolitikk nærmer seg slutten, med Navalnys organisasjon som blir presset under jorden under den onde påskuddet om å true Russlands statlige sikkerhet.

“Vi skal finne en måte å fortsette vårt arbeid på, men vi må gjøre det veldig nøye for å unngå strafferettslige anklager mot våre støttespillere og ansatte,” sa Volkov. “Hvis vi lar det være med det, vil de selvfølgelig starte en massesakssak mot alle ansatte ved det regionale hovedkvarteret.”

I løpet av det siste tiåret har Navalny opprettet en forrædersk redaksjon, et etterforskningsteam som har avdekket sitt engasjement i Kreml-elitens korrupsjonsplaner, et valgforskningssenter rettet mot det regjerende De forente Russland, og et stort utvalg av mer enn 35 regionale hovedkvarter.

Mens Kreml forbereder seg på å spre protester over hele landet, sier mange ansatte at de vil bli målrettet videre.

“Hvert medlem av teamet soner 10 år i fengsel, men vi har ingen rett til å vite hva,” skrev hans hovedkvarter i Moskva i en uttalelse, og siterte rapporter om at regjeringsbevis mot Navalny-organisasjonen ville bli holdt hemmelig. Hovedkvarterskoordinator Oleg Stepanov har vært i husarrest siden januar.

I Benza, en liten, konservativ by 320 miles sørøst for Moskva, står han overfor administrative anklager og bøter for å støtte den pro-marine koordinatoren Anton Strouns opposisjonsleder. Politiet krevde at han skulle betale mer enn 8 000 dollar for et navalforsamling i januar i forrige uke. Det var “enormt mye her”, sa han.

Nå, med myndigheter som truer med å stemple Navalny-tilhengere som ekstremister, sa han at han “forventer det beste” og er motvillig til å iverksette tiltak for å straffe dem som er misfornøyde med regjeringen.

“Jeg vet ikke hva som vil skje med organisasjonen vår, men du kan ikke eliminere folk,” sa Strunn. “Du kan si at du erklærer dem ekstremister. Vi dro ikke. Det er mange ulykkelige mennesker … fengsl oss, bøtel oss, folk kommer til å bli enda lykkeligere. “

Navalnys tap i fengsel har gitt organisasjonen et stort slag, og etterlatt makten til å regulere i utlandet. Blant de som flykter til utlandet, sa Volkov at han hadde forlatt landet denne uken for å unngå å bli arrestert i forkant av protestene av Ivan Dzhanov, leder for Anti-Corruption Trust, og senior marine alliert Vladimir Milov. Det er en klar mangel på regulering av bakkekraft foran viktige kommende dager.

“Vi prøver hele tiden å sørge for at ingenting endres med eller uten ham,” sa Strone om Navalny. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Jeg var ikke bare hans tilhenger, jeg var interessert i politikk Alexei Navalny … Han vekket interessen min for politikk og forandret virkelig livet mitt. “

Andre organisasjoner som er blitt erklært ekstremister inkluderer Jehovas vitner, som har vært utsatt for rettssaker, fengsel og alvorlige politiske angrep, til tross for at de er en politisk og voldelig gruppe.

Talsmenn for saken hennes har arbeidet for å gjøre den faktiske utskrift av denne uttalelsen tilgjengelig online.

En annen ansatt ved et regionalt hovedkvarter ble bedt om ikke å sitere navnet og sa at han ville fortsette å støtte Navalny hvis domstolen erklærte sin organisasjon som en ekstremist og at fengsel var en mulighet. “Jeg tror alle som støttet ham nå vet at dette er mulig. Det er ikke lenger en skjerm, vi vet at det er en politistat.”

Volkov, som etterlyste et møte på onsdag på grunn av hvor presserende situasjonen var med Navalnys helse, sa at utvidelsen av organisasjonen i regionene “ville være veldig smertefull og irriterende for Putin.

“Jeg håper opposisjonen vil endre ting,” sa han. “Jeg håper dette vil åpne en ny side i Russland.”