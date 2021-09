Godkjent som en del av London International Shipping Week i 2021. Kreditt: Navigatorgass

Navigator Case Classification Society of Liquefied Gas Carriers, med base i Storbritannia, har mottatt prinsipiell godkjenning (AiP) for Ammonia Fuel Gas Carrier Design fra Society of Dead Norse Veridas (DNV).

Dette designet ble godkjent basert på koden for spesialfunksjoner under DNVs nye forskrifter for bruk som drivstoff i DNVs gassbærere. Man Energy Solutions og Popcock International er et av de andre selskapene som samarbeider med Navigator Case for å beskytte AIP.

Paul Flaherty, teknisk rådgiver i Navigator Case, sa: “Navigator Case har diskutert ammoniakk som drivstoff med våre partnere siden 2018.

“Å skaffe en AIP fra DNV for skip med ammoniakkdrivstoff er det første trinnet i å produsere navigasjonsgass for å møte våre kunders fremtidige krav og for å redusere vårt karbonavtrykk med lavere klimagassutslipp,” sa Flaherty.

De siste årene har det vært en Rask økning En rekke prosjekter rundt om i verden ser på ammoniakk som en karbonfri energikilde, lansert av Wortz, verdens første ammoniakkmotortest i full skala.

Ammoniak lover å være et karbonfritt drivstoff for marine applikasjoner, og oppfyller Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens mål om å redusere klimagassutslipp fra skip med minst 50% innen 2050, med tanke på havindustriens behov.

Dette er verdens første firetakts forbrenningsmotortest i full skala.

Navigator Case ble lansert i 2000 og spesialiserer seg på transport av flytende petroleumsgass (LPG), petrokjemiske gasser og ammoniakk til energiselskaper, industrielle brukere og varehandlere. EcoVadis SAS ble nylig tildelt gullmedaljen for sin bærekraft.

Som en del av utviklingen av fremtidige drivstoff har Wortzilli utforsket bruken av ammoniakk som et fremtidig karbonfritt drivstoff gjennom nullutslipp av energifordeling av marin innsats. Selskapets første ammoniakkforbrenningstester ble lansert i Vaasa, Finland i 2020, og den langsiktige testen vil fortsette på anlegget Fixed Energy Catapult Center i Stord.

I begynnelsen av 2019 gjennomførte selskapet en mulighetsstudie som førte til fullføring av en omfattende risikoidentifikasjon, som fungerte som den grunnleggende sikkerhetssaken under AiP -diskusjoner med DNV.

En uavhengig ekspert på DNV -garanti og risikostyring. Det tilbyr testing, sertifisering og tekniske konsulenttjenester til verdikjeden for energi, inkludert fornybar energi, olje og gass og energiledelse. Den gjennomgikk designet og tilhørende dokumentasjon og fant ingen potensielle showstoppere for driften.

Wortzile sier at drivstofftestprogrammet i full skala vil bane vei for bruk av ammoniakkmotorer i selve forsendelsesoperasjoner innen få år. “Det vil også gi viktig innsikt i den langsiktige virkningen av ammoniakkdrivstoffmotoren på andre systemer og komponenter på et skip, inkludert de nødvendige sikkerhetstiltakene.”

Prosjektet er planlagt lansert i første kvartal 2021 på testanleggene til Sustainable Energy Catapult Center i Stord, Norge.

