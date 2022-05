Nayef Aguerd leter etter et hus i London, et umiddelbar besøk til Hammers

I følge en ExWHU-ansatt leter Naif Akurt, den marokkanske livvakten i delstaten Rennes, etter et hjem i Storbritannia.

Kilder sier at alle styremedlemmer og teknisk personale har bekreftet at Atlas Lion møtte West Ham United-tjenestemenn denne uken. Det ryktes at avtalen kan signeres i løpet av noen få dager.

«Jeg snakket med to spillere, jeg snakket med en teknisk medarbeider, jeg snakket med et styremedlem, jeg snakket med en som var på treningsbanen, så de fem kildene som bekreftet at han (Aguirre) var i Storbritannia skulle hjem en uke til og møte klubbledere. Jeg vet ikke om dette var en avtale eller ikke, men han må absolutt ha vært interessert i å gjøre det.«, Startet en tidligere Hammers-ansatt på en podcast.

Hvis Aguerd er på jakt etter bolig, er det rimelig å anta at forhandlingene med Rennes vil gå bra og at avtalen er over. Dermed vil det ikke være noen barrierer å overvinne før ankomsten av Atlasløven i Newham-distriktet er bekreftet.