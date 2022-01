NBA 2k22 Tiger Year – Hvordan låse opp et kjæledyr i NBA 2K22?

Med starten av sesong 4 kan du endelig få et kjæledyr på NBA 2K22. Les denne guiden for å lære hvordan du får Tiger Year i NBA 2k22.

Nå som NBA 2K22 sesong 4 offisielt har startet, har utvalgte spillere en sjanse til å vinne først Et kjæledyr I spillet. Sesong 4 tilbyr mange nye belønninger å åpne på MyCAREER og MyTEAM, inkludert belønninger som ikke er sett før Tigerens år.

The Tiger Reward Year i NBA 2k22 My City er den mest populære og populære delen av eierskap av basketballspill. Dette er prestasjonen du må oppnå ved å oppfylle visse betingelser. For å gjøre ting enklere for deg har vi en guide til deg. Her skal vi vise deg alt du trenger å vite for å åpne et år med Tigers i NBA 2k22.

Kommentar Få Tiger Year i NBA 2K22 ?

Den eneste måten å få det på Tigerens år Ditt kjæledyr på The City og MyTEAM Nå 40. plass i NBA 2K22 sesong 4.

Dette betyr imidlertid ikke at du skal nå nivå 40 i påfølgende sesonger. Alt du trenger å gjøre er å sørge for at du får størrelsen du trenger i 4 forskjellige årstider. Det er ikke veldig vanskelig, spesielt siden det tar deg en måned å fullføre hver sesong.

Den enkleste måten å nå nivå 40 NBA 2K22 sesong 4 krever at du fullfører oppdrag som skjer hver uke gjennom hele sesongen. Det er mange muligheter til å tjene XP ved å spille forskjellige spill rundt i byen. Heldigvis har en av sesong 4-oppdateringene gjort kjøretøyet enklere, slik at spillere raskt kan flytte mellom aktiviteter. Spillere må holde seg oppdatert med de siste oppdateringene Skapkoder er tilgjengelige i NBA 2K22, Disse belønningene kan noen ganger hjelpe deg å få mer XP raskere.